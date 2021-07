Zeeuwse ambassadeur uit Canada even op bezoek: 'Zeeland is heel belangrijk voor mij'

De Nederlandse ambassadeur van Canada: de Zeeuwse Ines Coppoolse samen met commissaris van de Koning Han Polman (foto: Omroep Zeeland)

De ambassadeurs brachten het Bevrijdingsmuseum een bezoekje, omdat de Canadezen heel belangrijk zijn geweest voor Zeeland en de rest van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Denk bijvoorbeeld aan de Slag om de Schelde, waar de Canadezen samen met de Engelsen vochten tegen de Duitsers rondom de Schelde.

'Het brengt de oorlog van toen dichtbij'

Commissaris van de Koning Han Polman begeleidde de twee ambassadeurs. Samen liepen ze door het museum. "Deze plek geeft een gezicht aan de 6.500 jonge Canadese jongens die gesneuveld zijn voor onze vrijheid. Je ziet de uniformen, je ziet waarmee gevochten is, het brengt de oorlog van toen heel dichtbij", zei Coppoolse.

Hoe de provincie Zeeland zich klaarstoomt voor de toekomst, vind ik prachtig." Ambassadeur Ines Coppoolse

Hoewel er in het museum veel aan vroeger werd teruggedacht, werd er tijdens de rondleiding ook nagedacht over de toekomst. "Er valt hier nog zo veel te ontdekken", zei Coppoolse. "Het is fantastisch om hier als Zeeuwse te zijn en professioneel, en niet door de ogen van een Zeeuwse burger, naar de provincie te kijken."

Toekomst en samenwerking met Canada

"Hoe de economie hier in elkaar zit en hoe de provincie zich klaarstoomt voor de toekomst, vind ik prachtig", vertelde Coppoolse verder. "Dat verhaal hoor ik nu, maar niet als ik in Burgh-Haamstede, waar ik een huis heb, bij de supermarkt boodschappen aan het doen ben." De ambassadeur wil in de toekomst kijken hoe bepaalde Canadese regio's kunnen leren van Zeeland en andersom. "Ook denk ik dat we heel goed zouden kunnen samenwerken", vulde de ambassadeur aan.

De ambassadeur en de commissaris van de Koning in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. (foto: Omroep Zeeland)

Daarom zullen er nog meer werkbezoekjes volgen. "Het gaat toch allemaal kriebelen als ik hier ben", verklapte de ambassadeur. "Ik werk nog drie jaar in Canada en daarna kom ik terug naar Nederland. Ik vind dat je niet moet vervreemden van het land waar je bent opgegroeid. En als ik zeg dat ik verhuis naar Nederland, dan bedoel ik natuurlijk Zeeland. Zeeland is heel belangrijk voor mij."

De ambassadeur komt in oktober opnieuw naar onze provincie. "Ik wil heel graag mijn voelsprieten in Nederland houden en dan ga ik zeker weer een paar nachtjes slapen in mijn eigen huisje in Burgh-Haamstede.