Goedemorgen! Hereniging met Vlaanderen, kermis in Renesse en vrachtwagen gezocht

De fusie zou vooral om budgettaire redenen handig zijn. Volgens De Wever is Vlaanderen nagenoeg failliet. De Belgen die wij spraken in Sluis zien het niet zo zitten: "Als ik in Sluis ben, wil ik het vakantiegevoel houden. hou de landen maar gescheiden"

De grens tussen Nederland en België? Hou die maar gewoon, is de mening van Vlaanderen in Sluis. (foto: Omroep Zeeland)

Iets minder goed nieuws is het oplopend aantal besmettingen. Gisteren lag het besmettingscijfers weer boven de honderd. Ook is Zeeland sinds gisteren gestegen op de risicokaart van Nederland, van zorgelijk naar ernstig. Samen met Drenthe zijn we de enige provincie met dat risiconiveau. De rest van Nederland staat op het hoogste risiconiveau, zeer ernstig.

De inzamelingsactie van de Vlissingse Candida Milia voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Limburg is een groot succes. Maar dat levert haar een nieuw probleem op: er zijn zoveel spullen ingezameld dat ze niet meer weet hoe ze die goederen in Limburg moet krijgen. Daarom is ze op zoek naar een vrachtwagen, een chauffeur heeft ze eventueel zelf. Omdat zo veel mensen spullen aanbieden is ze ook gestopt met het openen van berichtjes.

Candia Millia begon vorige week de inzamelingsactie (foto: Omroep Zeeland)

In Renesse is vanaf vandaag de kermis geopend. In het toeristendorp op Schouwen-Duiveland is de kermis wel welkom, in tegenstelling tot Zierikzee, daar staan dit jaar geen kermisattracties. Organisatoren moeten van de gemeente Schouwen-Duiveland onder meer zorgen voor voldoende ruimte en looproutes. Dat kan in Zierikzee onvoldoende, vinden burgemeester en wethouders.

Kermis in Renesse, archief (foto: Nella Padmos)

Het weer

Het wordt een zonnige, zomerse dag met temperaturen van 22 tot 25 graden. Vaanvond en komende nacht is het helder en daalt te temperatuur naar 14 tot 17 graden. Morgen is het ook nog zonnig, maar later op de dag komt er meer bewolking. Die blijft in het weekend en dan wordt het benauwd met op sommige plekken een regen- of onweersbui.