Bevelanden verdeeld over versobering 'dure' WMO

Reimerswaal wil andere WMO-regels en dat zorgt voor extra administratieve rompslomp. (foto: Pixabay)

"GR de Bevelanden ontvangt jaarlijks een voorschot op de kosten van Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) vanuit de vijf gemeenten", aldus Van Poelje. De GR gebruikt deze bevoorschotting om onder andere WMO-voorzieningen te bekostigen. "Jaarlijks worden deze kosten naberekend en gefactureerd aan de betreffende gemeente." Als gevolg van de koerswijziging van Reimerswaal kan een narekening volgen aan het einde van het jaar. Duidelijk is wel, dat er nu tussen Bevelandse gemeenten onderling andere regels gelden. Wie in Schore woont loopt het risico op een gedwongen verhuizing, enkele kilometer verder in Hansweert niet.

Forse kostenpost

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is voor alle Zeeuwse gemeenten een forse kostenpost. Ze komen miljoenen tekort om alle mensen de zorg te geven die nodig is. Het gaat om dure, zogeheten maatwerkvoorzieningen: gespecialiseerde zorgpakketten maar ook steun in de huishouding, vervoer en verzorging aan huis. Het toekennen van hulpmiddelen zoals trapliften valt ook onder de WMO.

Aanscherpen

Om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden, hebben de vijf Bevelandse gemeenten besloten om de WMO-regels aan te scherpen. De uitvoering hiervan is in handen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) De Bevelanden. Zo zijn aanvragers van zorg verplicht mee te werken aan een verhuizing, als blijkt dat binnen een afstand van tien kilometer buiten de gemeentegrenzen een passende woning voorhanden is.

Verhuisplicht geschrapt

Andere Bevelandse gemeenten hebben de verordening al vastgesteld: In Reimerswaal is de verhuisverplichting geschrapt uit de nieuwe WMO-verordening. Ook wil de politiek hier geen aanscherping van de regels voor huishoudelijke steun. Zo zijn Kapelle en Noord-Beveland al akkoord, terwijl Goes donderdag een besluit neemt.