Dit stel ruimt in tegengestelde richting de stranden tussen Cadzand en Den Helder op: 'De stranden van Zeeland zijn schoner'

Steef en Daan lopen samen de Nederlandse stranden af (foto: Beach Cleanup NL)

Ook al loopt het stel niet samen, toch worden ze er blij van om los van elkaar met een prikker over het strand te struinen, vertelt Steef. "Onderweg ruimen we alle troep op die we vinden en iedereen die wil kan meedoen."

Zeeland is schoner

Steef en Daan verwachten onderweg heel wat rotzooi tegen te komen. Al denkt Steef dat haar vriend het in de eerste etappes zwaarder heeft. "Ik moet zeggen dat de stranden van Zeeland - we hebben hier een warming-up gelopen - die zijn toch een stuk schoner dan bij ons in Noord-Holland, als ik eerlijk ben."

Twee jaar geleden liep Steef in haar eentje met een grijpstok, afvalzak en rugtas de Nederlandse kustlijn af om afval te prikken. En zo is ze ook in contact gekomen met haar vriend. "Vorig jaar had Daan hetzelfde idee en zo hebben we elkaar leren kennen."

Daan en Steef (foto: Steef de Ruijter)

Steef en Daan deden eerder drie weken over hun tocht over de stranden, dit jaar hopen ze elkaar na elf dagen tegen te komen. In het begin had het stel het idee om samen de tocht te lopen, net zoals ze eerder hebben gedaan als voorbereiding op deze tocht. "Het is maar elf dagen en hoe mooi is het dan om elkaar weer in Scheveningen te ontmoeten?"

Steef loopt vandaag van Cadzand naar Breskens en morgen van Vlissingen naar Zoutelande. Daarna loopt ze via Domburg, Burgh-Haamstede en Renesse richting Zuid-Holland. Hulp kan ze goed gebruiken. "Iedereen is van harte welkom om mee te lopen."

