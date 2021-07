Kerkuil vliegt slaapkamer van Marijke binnen en belandt in nachtkastje van haar man

De uil zocht een plekje in het nachtkastje van haar man (foto: Omroep Zeeland)

Lieman is boswachter en woont op een boerderij, waar weleens kerkuilen broeden. Maar dat er een naar binnenvliegt, kan ze nog steeds moeilijk geloven. "Dat-ie via mijn dakraam naar binnenvliegt, dat is wel echt bijzonder. Ik heb er nog nooit van gehoord dat een uil naar binnen is gevlogen. Een vleermuis of een jonge duif, dat soort dieren vliegt weleens naar binnen. Maar een kerkuil? Nee."

Meteen door naar nachtkastje

De uil besloot vrijwel meteen in het nachtkastje van Liemans man te vliegen. "Bij mijn man ligt eigenlijk niks, alleen wat boeken. En daar vloog-ie in."

Oog in oog met de kerkuil (foto: Marijke Lieman)

Lieman had verwacht dat de uil in paniek zou raken. "Ze kunnen behoorlijk blazen en aanvallen als je te dicht bij ze in de buurt komt." Lieman besloot de uil met een handdoek te pakken en de uil werkte best goed mee.

Man slaapt door

Al was het geen gemakkelijke klus voor de boswachter. "Het gebeurde in het donker, want ik wilde m'n man niet wakker maken, terwijl ik liep te stuiteren. Ik heb nog wel voorzichtig wat foto's kunnen maken."

Na haar reddingsoperatie keek Lieman nog of het dier gezond was. "Hij was hartstikke gezond. Ik heb nog even gevoeld of hij niet heel mager was, maar hij was prima gezond."