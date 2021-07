Minste WW-uitkeringen sinds begin 2020

Nieuwe technici in opleiding (foto: Omroep Zeeland)

De afname op jaarbasis, namelijk van juni 2020 tot juli 2021, is nog groter: 21 procent. Het lage cijfer van 2020 was een direct gevolg van de coronapandemie.

Tekort in techniek neemt toe

Het UWV verwacht dat de komende tijd met name krapte in de techniek verder zal toenemen. In het eerste kwartaal van dit jaar ontstonden er 2.350 nieuwe vacatures in de techniek in Zeeland, terwijl dat getal een jaar eerder nog 1.850 was. Dit is een toename van 27 procent.

Beroepen waar werkgevers veel om vragen, maar waarin weinig aanbod van personeel is, zijn onder andere elektrotechnische ingenieurs, bouwarbeiders afbouw en machinemonteurs.

Oorzaak: veranderingen

Het UWV zegt dat de veranderingen in de branche de gestegen vraag naar technisch personeel verklaren. De energietransitie (van gas en kolen naar andere energiebronnen) is bijvoorbeeld een oorzaak, want die kan de komende jaren tienduizenden banen opleveren. In Zeeland zijn er bijvoorbeeld twee plannen voor de bouw van een waterstoffabriek, namelijk een in Vlissingen-Oost en een op de Axelse Vlakte.

Geplande waterstoffabriek op de Axelse Vlakte (foto: VoltH2)

Er is nu al een tekort aan vakmensen, zegt het UWV, waardoor de uitdaging om geschikte kandidaten te vinden alleen maar groter zal worden. Ook door ontwikkelingen rondom automatisering en kunstmatige intelligentie zal er een verschuiving op de arbeidsmarkt te zien zijn. Bestaande functies zullen soms verdwijnen of veranderen en er zullen nieuwe functies ontstaan.