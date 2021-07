Ooievaars van het Zwin worden nauwlettend in de gaten gehouden

Ooievaars in een nest. (foto: Zwin Natuur Park)

Je ziet de zenders bijna niet zitten op de ruggen van de ooievaars. Ze zijn zo groot als een luciferdoosje, wegen amper twintig gram en hebben een klein zonnepaneeltje. Daardoor kan de zender jaren blijven werken.

Het was een 'delicate operatie' om de zenders op de ooievaars te krijgen, volgens wetenschappelijk medewerker Wouter Faveyts van het natuurpark tussen Cadzand en Knokke. "Je moet heel goed weten hoe dat moet, daarom hebben we professionele hulp gekregen. Maar het is prima verlopen."

Fastfoodrestaurant voor ooievaars

Het is niet de eerste keer dat in het park ooievaars een zender krijgen. In de afgelopen drie jaar werden er al twaalf ooievaars gezenderd. Daarvan zijn er nog vijf in leven. "We hebben al veel bijgeleerd over de ooievaar. Zo trekken ze niet meer over de Sahara en hebben ze ook echt een neus voor afvalverwerkingsbedrijven. Die vinden ze feilloos omdat ze daar makkelijk aan voedsel kunnen raken. Een soort fastfoodrestaurant voor ooievaars."

Hoewel de dieren trektochten van duizenden kilometers maken, vinden de vogels ook altijd de weg terug naar hun geboortegrond. Faveyts vertelde over het zenderen van de ooievaars in ons radioprogramma Zeeland wordt wakker. Luister hieronder het gesprek terug.

Faveyts over het zenderen van ooievaars