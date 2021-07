Afsplitsing aandelen Evides moet miljoenen opleveren

Het werkt als volgt. De aandelen Evides, die nu voor de helft in handen zijn van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM), worden losgemaakt - ontvlochten in jargon - en ondergebracht in een nieuw overheidsbedrijf GBE Aqua holding. De Zeeuwse overheden kunnen vervolgens beschikken over het dividend dat Evides oplevert.

De afsplitsing van PZEM is nodig, omdat de aandeelhouders onder de huidige omstandigheden pas na de sluiting van de kerncentrale in 2033 over het dividend van Evides kunnen beschikken.

Steun van het Rijk

Om hoeveel geld gaat het? Volgens Wind in de Zeilen, het compensatiepakket dat Zeeland krijgt voor het niet doorgaan van de marinierskazerne, moet de ontvlechting uiteindelijk jaarlijks vijftien miljoen euro opleveren. Geld dat de Zeeuwse gemeenten, die krap bij kas zitten, goed kunnen gebruiken. Dat vindt het Rijk ook en daarom draagt Den Haag eenmalig tien miljoen euro bij om de aankoop van de aandelen Evides door de provincie mogelijk te maken.

Die kosten trouwens veel meer, namelijk 367 miljoen euro, geld dat Zeeland leent en terugbetaalt uit dividend.

We zijn de armste provincie van Nederland. Dat wil je niet." Jon Herselman, wethouder financiën Kapelle

Een gemeente als Kapelle gaat meedelen in het Evides-dividend dat vrijkomt. Jon Herselman (VVD), wethouder financiën, is daar blij mee: "We zijn de armste provincie van Nederland. We kleuren het roodst op de financiële landkaart. Dat wil je niet."

Tegelijkertijd zegt Herselman dat het nog wel vijf jaar kan duren voordat het volledige bedrag waar zijn gemeente recht op heeft binnenkomt: "Het is de bedoeling dat de ontvlechting vanaf 2026 vijftien miljoen euro op moet gaan leveren. Het aandeel van Kapelle wordt dan 125.000 euro. Dat is een welkome bijdrage."

Waterzuivering van Evides in Vlissingen voor industrieel afvalwater (foto: Evides)

Duidelijk is volgens de wethouder van Kapelle wel dat de gouden tijden van het Delta-dividend nooit meer terugkomen. Zo'n tien jaar geleden, toen Delta nog in de oude vorm bestond, ontvingen de aandeelhouders jaarlijks maar liefst vijftig miljoen euro. De gemeente Kapelle kreeg daarvan zo'n vijf à zes ton. Aan Evides-dividend is voor Kapelle dus maar een vijfde te verwachten.

Provinciale Staten hakken morgen de knoop door over de ontvlechting. Vorige week vrijdag was er al een commissievergadering waarin zich een meerderheid aftekende voor het voorstel. Ook GroenLinks Statenlid Gerwi Temmink is optimistisch als het gaat om de opbrengsten uit dividend voor Zeeland.

Het afsplitsen van de aandelen Evides is daarbij niet het enige dat telt. Ook de aandelen PZEM zijn immers nog altijd stevig in handen van de overheden in Zeeland (provincie en gemeenten).

Eventueel langer lenen

"De verwachting is dat het uiteindelijk gaat lukken, omdat we niet alleen eigenaar van de aandelen Evides worden, maar ook eigenaar van de aandelen PZEM blijven", zegt Temmink.

Maar dan moet PZEM wel voldoende opbrengen. Temmink geeft toe dat er een probleem ontstaat als de energieprijzen laag blijven. "Dan komen we in de problemen", zegt hij. "En moeten we misschien leningen die we nu aangaan verlengen."