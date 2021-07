'Powergirl' uit Hulst wil met Oranje naar de Spelen

Tot haar twaalfde was Verstraeten actief bij Rapide, de club in haar woonplaats Hulst. Daarna vertrok ze naar Pelikaan in Roosendaal. Vanaf haar dertiende speelt Verstraeten bij haar huidige club KHC Dragons in Brasschaat, nabij Antwerpen. "Het is een hele leuke club en een hoog niveau", zegt Verstraeten.

Afgelopen seizoen speelde Verstraeten, die middenvelder is, regelmatig mee met het eerste vrouwenteam. De Nederlandse coach Robert Justus liet Verstraeten debuteren. KHC Dragons komt uit in de Eredivisie van België en eindigde het afgelopen seizoen op de derde plaats. In de finale van de playoffs ging de ploeg uit Brasschaat onderuit tegen Gantoise. "We hebben helaas verloren, maar het was een superleuke ervaring."

Jongste speler

Verstraeten was het afgelopen seizoen de jongste speler op het hoogste niveau in België. "Ik vind het wel bijzonder, want je maakt al die ervaren speelsters mee. Ze zijn heel goed en ik kan daar heel veel van leren."

Als middenvelder heeft Verstraeten een belangrijke taak. "Ik denk dat ik het spel wel goed kan verdelen en soms een actie kan maken. En ik heb ook wel power. Een powergirl uit Hulst, haha."

Imke Verstraeten (l) is ook jeugdinternational voor Oranje (foto: KNHB)

De ontwikkeling van Verstraeten blijft niet onopgemerkt bij de Nederlandse hockeybond, want ze is ook jeugdinternational. Recent was Verstraeten nog aanvoerder van Nederland O16 bij een internationaal landentoernooi in Luik met Nederland, België en Duitsland.

Buiten Zeeland

Verstraeten koos er bewust voor om op jonge leeftijd al buiten de provincie te gaan hockeyen. "Er zijn in Zeeland wel genoeg clubs, maar die spelen niet op het hoogste niveau. Toen ik in Brabant op een hoger niveau ging spelen, had ik het geluk dat ik in het Nederlands jeugdelftal ben beland. Ik kon in Zeeland niet de stappen maken, die ik nu heb gemaakt."

Imke Verstraeten speelt in de hoogste Belgische competitie voor Dragons uit Brasschaat (foto: Omroep Zeeland)

Verstraeten is ambitieus en steekt dat niet onder stoelen of banken. "Ik zou het natuurlijk wel leuk vinden om in het Nederlands elftal te spelen met al die grote toernooien. Mijn ultieme droom? De Olympische Spelen. Niet die over drie jaar, maar de volgende. Als dat lukt, heb je wel iets bereikt."

Imke Verstraeten uit Hulst is jeugdinternational en speelt in de Eredivisie in België