Schouwen-Duiveland trots op nieuwe inwoners

Statushouders ronden met succes training af (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Fitwie heeft de afgelopen tijd een heel traject doorgelopen. Hij zegt veel geleerd te hebben, vooral op het gebied van de Nederlandse taal. Al is de grammatica nog wel moeilijk en hij begrijpt nog lang niet alle woorden.

Naar de apotheek

Jolande Hendriks is docent van Scalda en probeert de statushouders de Nederlandse taal te leren. Dat doet ze niet alleen aan de hand van filmpjes en plaatjes. "In de klas hebben we het bijvoorbeeld over de apotheek. We hebben gedaan alsof ze bij de apotheek zijn, nemen spullen mee en mensen kunnen doen alsof ze bij de apotheek een vraag stellen. En daarna gaan we daadwerkelijk naar de apotheek."

Dat het makkelijk is om je uit te kunnen drukken in de Nederlandse taal blijkt wel, want Fitwie kon al tijdens de opleiding ergens als schilder aan de slag. En zo leert hij ook weer van alles, legt Hendriks uit. Maar het gaat verder dan alleen taal, zegt Hendriks. Het gaat ook over de verschillen tussen Nederland en het vaderland. Bijvoorbeeld hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan, kledingvoorschriften en omgangsnormen, aldus Hendriks.

De gemeente Schouwen-Duiveland spreekt tot nu toe van een succes. In de eerste helft van dit jaar zijn drie trainingen georganiseerd voor statushouders uit Eritrea. Elf statushouders hebben de training Empowerment succesvol afgerond. Tijdens de training kwamen Nederlandse normen en waarden maar ook de verschillen tussen twee culturen aan bod. Tien Eritrese nieuwkomers met een niet volbracht inburgeringstraject hebben een intensief taal- en participatietraject doorlopen en drie statushouders zijn sinds eind juni in het bezit van een VCA-certificaat (Veiligheid, Gezondheiden Milieu Checklist Aannemers).

Wethouder Ankie Storms zegt dat het voor de gemeente belangrijk is dat statushouders de kans krijgen om goed in te burgeren om zo zelf dingen te kunnen regelen en aan een baan kunnen komen. Per 1 januari 2022 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering.

Ingewikkeld, maar wel belangrijk

Daarnaast heeft de gemeente er alle belang bij dat statushouders goed integreren. "Als ze niet aan de slag gaan, of vrijwilligerswerk doen, krijg je op termijn klachten. Je kunt dan denken aan schulden en ziekten." De wethouder beseft dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. "Het is ingewikkeld. Maar het is belangrijk om de basistaal te beheersen, omgangsvormen te kennen, hoe je bijvoorbeeld omgaat met een leidinggevende. Dat is per cultuur verschillend."

De wethouder is trots op de nieuwe Schouwen-Duivelanders. "Het zijn zware trajecten geweest, waarin hard gewerkt is om de ingewikkelde Nederlandse taal onder de knie te krijgen, om mee te kunnen doen in de samenleving en om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ik vind het mooi om te zien dat wij met het project statushouders echt verder kunnen helpen."

In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer werd vandaag gesproken over het project. Luister terug:

Zeeuwse Kamer met statushouders