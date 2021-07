Zeeuwse Daan ziet in Nederland de maatregelen verscherpen, in Hongarije versoepelen

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

In Hongarije krijgt iedereen die een prik laat zetten een pasje. Daarmee mag je naar horecagelegenheden en concerten bijvoorbeeld. "Je merkt wel dat daar streng op gehandhaafd wordt." Volgende week gaat Daan met zijn vrouw en pasgeboren kindje weer naar huis,.

Verschillen in cultuur en opvoeding

Veel dingen zijn in Hongarije traditioneler dan in Nederland. "Als je kijkt naar de opvoeding dan is de rolverdeling tussen man en vrouw nog zoals vroeger bij ons. De vrouw zorgt voor het kind en de man werkt. In Hongarije krijgen vrouwen bijvoorbeeld twee jaar zwangerschapsverlof. Als vader moet je het doen met twee of drie dagen verlof. Een papa-dag kennen ze daar bijvoorbeeld helemaal niet."

De verschillen merkt hij ook op zijn werk. "In Hongarije is je baas, je baas en daar gedraag je je echt anders tegen dan je directe collega's." Door schade en schande heeft hij dat ondervonden. "Ik heb wel eens na meeting opmerkingen gekregen van een collega die zich afvroeg of ik wist dat het de baas was en dat je zo echt niet tegen hem kunt praten', zegt hij lachend. "Toch wordt die directheid ook wel weer gewaardeerd."

