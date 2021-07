Het hele dorp trekt de portemonnee voor een duofiets

"We hebben rond het schoolplein en in de straten gefietst en zo geld opgehaald voor de duofiets", zegt Jelte. Zijn klasgenootje Romy weet wel wat een duofiets is: "Dat is een fiets voor ouderen. Dan zit je naast elkaar, omdat het anders te zwaar is om te fietsen."

Er is bij elkaar meer dan 3.500 euro bij elkaar gefietst door de kinderen. In totaal is er met giften en andere acties twaalfduizend euro bij elkaar geharkt. Meer dan genoeg voor de duofiets.

Willem kan weer fietsen met zijn vrouw

De speciale fiets is voor de bewoners van zorginstelling Binnenhaven, daar wonen mensen met dementie. Willem van Bellen en zijn vrouw Nel deden alvast een rondje: "Wij gaan hier heel veel gebruik van maken. Mijn vrouw en ik gingen vroeger altijd veel fietsen, maar dat kan nu niet meer. Met deze fiets kunnen we toch samen weg!", zegt Willem van Bellen.

Willen van bellen is blij met de nieuwe duofiets. (foto: Omroep Zeeland)

Bij het verzorgingstehuis zijn ze hartstikke blij met de fiets. "De bewoners kunnen anders alleen een rondje lopen, maar nu is er meer vrijheid. Ze komen op andere plaatsen en ze kunnen eens naar Middelburg naar de stad als ze dat willen", zegt Franca Beirnaert van Binnenhaven.