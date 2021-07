Teststraat Renesse geopend: 'Zo maken we het testen laagdrempelig'

"Renesse huisvest in de zomer heel veel meer mensen dan normaal, vooral toeristen. Veel van die toeristen zijn jongeren. Het besmettingspercentage onder jongeren is heel hoog, dus we vinden het belangrijk dat zij laagdrempelig en in de buurt kunnen testen", vertelt Ilona Schinkelshoek, coördinator Covid bij de GGD Zeeland.

De 15-jarige Huub uit het Groningse Winsum laat zich vandaag testen: "We zijn hier op vakantie en ik ben een beetje verkouden. De zelftest was negatief, maar ik laat me voor de zekerheid ook nog hier bij de GGD testen."

'Hoe makkelijker je kunt testen, hoe meer mensen het doen'

Bruno van der Hoek uit Renesse is blij met de teststraat: "Mijn collega is ziek, dus pak ik de teststraat. Ik vind het uitstekend dat hier in Renesse nu ook een teststraat is. Er zijn veel mensen aan het werk in Renesse, want het is het zomerseizoen. Hoe makkelijker je je kunt laten testen, hoe meer mensen het doen en dat is denk ik uiteindelijk de bedoeling."

De teststraat in Renesse is de achtste testlocatie in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Freek uit Zierikzee laat zich ook testen vandaag: "De juffen van mijn zusje Mien hebben corona. Mien is vanochtend in Zierikzee getest, maar voor mij was daar geen plek meer. Hier in Renesse kon ik wel terecht. Het is de eerste keer dat ik in een teststraat ben, dus ik vond het eerst wel spannend. Ik hoop dat ik geen corona heb, want we gaan maandag op vakantie naar Italië."

Niet alleen voor toeristen en jongeren

De GGD benadrukt dat de teststraat niet alleen voor toeristen en jongeren toegankelijk is, maar voor iedereen die een afspraak maakt. Tussen de 150 en 200 mensen kunnen per dag getest worden in de nieuwe teststraat aan de Duinzoom. De locatie is tijdelijk, maar mocht het nodig zijn, dan kan de teststraat ook na het zomerseizoen open blijven.