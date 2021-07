Goes wil parkeeroverlast bij De Sprienke aanpakken

Bord van De Sprienke in Goes (foto: Omroep Zeeland)

In 2018 hebben bewoners van de Mozartlaan het gemeentebestuur al een zwartboek aangeboden. Naar aanleiding daarvan zijn gesprekken gevoerd met de school, de vervoerders en de omwonenden. "Ik ben er zelf geweest en heb de situatie gezien. Het is echt een komen en gaan van busjes. En als je het dan hebt over leefbaarheid en veiligheid dan is dit iets wat je niet moet willen", zegt wethouder Cees Pille.

Op een andere plek afzetten en ophalen

De situatie vraagt volgens Pille om een structurele aanpak: de busjes zouden de leerlingen op een andere plek moet afzetten en ophalen. "De beste oplossing is het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Dat willen we bij Boszicht doen, een flatgebouw vlakbij de school. Binnen de wijk heeft die oplossing ook draagvlak."

Het is nog niet zover

Pille benadrukt dat er wel nog wat hobbels te nemen zijn voor het zover is. "Het plan moet nog worden uitgewerkt, er moet geld voor gevonden worden en de gemeenteraad moet er nog over beslissen." Ook alle betrokkenen moeten nog de gelegenheid krijgen zich over het plan uit te spreken. Pille verwacht dat op z'n vroegst in 2023 met de uitvoering begonnen kan worden.