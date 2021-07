Dit zijn de vijf mooiste muzikale odes aan Zeeland

Paskal Jakobsen - 'Mijn Bloedmooie Zeeland'

Maar we beginnen met het nummer van Jakobsen, gemaakt met zijn gelegenheidsband, waarin Peter Slager, Bas Kennis en Norman Bonink zijn vervangen door Jeremy Lacombe, Robert Stoltink en Jordy de Werd. 'Mijn Bloedmooie Zeeland' klinkt je misschien bekend in de oren, het is dan ook een cover van Oh My Sweet Carolina van Ryan Adams. Het stond bovendien in Dreischors dialect op het solodebuut van BLØF-bassist en liedjesschrijver Peter Slager.

Mikke Boddé - 'Zomer in Oostkapelle'

Cabaretier en muzikant Mikke Boddé koestert een grote liefde voor Zeeland, en met name voor Oostkapelle, het plaatsje waar hij al sinds zijn tweede komt. "Op het strand van Oostkapelle vind ik rust en laad ik op", vertelde hij aan natuurtijdschrift Roots Magazine. "Dat heb ik niet op de stranden van Noordwijk, Bergen aan Zee of Scheveningen. Die zijn zo vies. Het strand van Oostkapelle is het schoonste en mooiste van Nederland, met lange zichtlijnen. Dat geeft ruimte."

Alex Roeka - 'Zeeuwse Wind'

"Soms gooit-ie met vuilnisbakken, dan moet zijn woede eruit. Dat opgekropte oergeluid", zingt muzikant Alex Roeka in 'Zeeuwse Wind', een liedje over het bekende natuurverschijnsel in zijn geliefde Zeeland. De bekroonde Brabantse liedjesmaker, die lang in Amsterdam woonde en sinds een aantal jaren een huis heeft in Antwerpen, zegt in interviews tot rust te komen in onze provincie. Ondanks dat gestorm hier. "Zeeuwse wind, die stug en grimmig de verrukking uit me wringt."

Yentl en de Boer - 'Zeeland'

"Zeeland, Zeeland, waar Annie M.G. al haar liedjes verzon. Zeeland, Zeeland, waar Freek de Jonge's carrière begon", zingt het half-Zeeuwse - Yentl Schieman komt uit Kruiningen - cabaretduo Yentl en de Boer. Presentator Cornald Maas van Opium, het kunst- en cultuurprogramma dat deze 'verlatenstranduitvoering' uitzond, vermoedt bij de afkondiging dat dit wel eens het nieuwe Zeeuwse volkslied zou kunnen worden. Daar is tot dusver niets van gekomen. Maar ook bij 'Aan de Kust' duurde dat even.

Saskia en Serge - 'Zomer in Zeeland'

"Zomer in Zeeland, met jouw hand in mijn hand. Een enkel woord, een plan voor morgen. Duinen en stranden en strelende handen. Die niets willen weten van aardse zorgen." Het gaat ver om het poëzie te noemen, maar in een overzicht als dit mogen Saskia en Serge natuurlijk niet ontbreken. Het illustere stel, uit een tijd dat je struikelde over de populaire muziekduo's (Mouth & McNeil, Elly & Rikkert, Sandra & Andres), scoorde hun grootste hit met deze zwijmelballade die zich onder aan de Zeeuwse duinen afspeelt.