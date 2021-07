Zeeuwen studeren af van 'De Harde Leerschool': 'Als je een bepaald doel hebt, dan kun je alles'

"Mijn leven had eigenlijk geen structuur", vertelt Nick, één van de deelnemers van 'De Harde Leerschool'. "Die structuur heb ik hier weer gevonden." De jongens kregen de afgelopen weken begeleiding in inzicht, vertrouwen, collegialiteit, respect, behulpzaamheid, daadkracht, teamwork, verantwoordelijkheid, discipline, dienstbaarheid en doelgerichtheid. Vandaag kregen ze als beloning hun certificaat en een wedstrijdshirt van hun eigen rugbyteam: 'De Harde Leerschool'.

De jongens van 'De Harde Leerschool' kregen vandaag hun diploma. (foto: Omroep Zeeland)

Ik vond het geweldig", zegt Nick. "Het heeft me echt geholpen. De volgende stap is defensie. Wat ik hier geleerd heb is: als je een bepaal doel hebt, en dat doel is duidelijk, dan kan je alles. En ik ben dankbaar dat ik dat mocht leren."

'Jullie zijn lid van een brotherhood'

De aanpak werkte: een groot deel van de groep jongens begint vanaf morgen bij een nieuwe baan, een ander deel is aan het solliciteren. "Ik ben zo trots op jullie", reageert Ed Oskam, één van de organisatoren. "Jullie zijn lid van een brotherhood en dat blijf je de rest van je leven. Dus overal waar je komt, van Nieuw-Zeeland, tot aan Roosendaal, dat gaat heel veel betekenen voor jullie."

De jongens werden drie keer in de week getraind op het rugbyveld van de club Oemoemenoe. En vandaag werd al een tipje van de sluier opgelicht: ook volgend jaar zal er een nieuwe 'Harde Leerschool' in Zeeland terugkomen.

Ik heb hier mensen ontmoet die ik voor mijn leven lang dankbaar ben." Deelnemer David

De jongens moesten ook drie dagen mee het bos in, mét het Korps Commandotroepen. "Dat was zwaar, maar een goede test voor ons", geeft David toe. Ook hij mocht vandaag zijn diploma van 'De Harde Leerschool' in ontvangst nemen. "Ik zou het iedereen aanraden die niet goed in z'n vel zit of die niet weet waar 'ie heen moet in z'n leven. Het heeft mij ontzettend veel geholpen en ik heb mensen ontmoet die ik voor het leven dankbaar ben."

Lees ook: