Beschuit met muisjes: een geboortegolf van de rugstreeppad in park Molenwater

Peter Sneltjes met een klein rugstreeppadje (foto: Omroep Zeeland)

De broedtijd van de rugstreeppad begint, afhankelijk van de temperaturen, meestal in mei en stopt in september. Maar zo veel rugstreeppadden als nu heeft Middelburg nog niet gehad. "Een paddensnoer kan drieduizend eitjes bevatten en van ieder snoer zullen er zo'n duizend padjes blijven leven", vertelt Sneltjes terwijl hij naar de stenen schalen loopt.

'Het zijn net kikkervisjes'

Daar tovert Sneltjes een oud en leeg boterbakje tevoorschijn. "Ik vang er een paar, om de padjes te laten zien. Het zijn net kikkervisjes, maar nu net iets ouder. Straks gooi ik ze weer terug in de schaal met water."

Een gevangen streeprugpadje (foto: Omroep Zeeland)

"Het is heel bijzonder dat we nu zo veel rugstreeppadjes hebben", gaat Sneltjes verder. "Ik denk niet dat er in Nederland een vergelijkbare situatie is dat er rugstreeppadden midden in een stad voorkomen." Daar heeft de gemeente Middelburg dan ook aan meegeholpen. De stenen schalen in het park, die nu dus een ideale broedplek vormen, worden ieder jaar in de winter schoongemaakt. En dat is fijn voor de rugstreeppad.

Een grote schoonmaak

"In de winter gaat al het water eruit en komt er nieuw water in. Dus als er larven in zitten van een libelle of een kever, of een ander dier dat graag die diertjes eet, verdwijnen die bij de schoonmaak. Dus dat water is helemaal schoon en dat hebben de padden echt nodig om succes te hebben met de voortplanting."

Peter Sneltjes in de stenen schalen, speciaal voor de padden aangelegd. (foto: Omroep Zeeland)

Sneltjes gaat iedere ochtend voor zijn werk even kijken bij 'zijn' padjes. "Ze zijn gewoon geweldig leuk. Het zijn net muizen, die zijn ook prachtig! Het bijzondere aan de rugstreeppad is dat 'ie net zo snel rent als een muis. En dan het hele idee dat die diertjes hier zitten, ik vind dat gewoon leuk."