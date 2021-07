Middelburger filmde laatste dagen van zijn vader en is nu geselecteerd voor Gouden Kalf

Een stukje uit de documentaire Dertien Dagen van Gijs Haak (foto: Gijs Haak)

"Hij wilde niet meer leven", vertelt Gijs. Na eerst naar andere opties te hebben gekeken, besloot zijn vader te stoppen met eten en drinken. "Na enige voorbereiding is hij dat gaan doen. Mijn broer en ik zijn toen bij hem ingetrokken." Dertien dagen woonden ze met zijn drieën en begeleidde de broers hun vader naar de dood. De vader van Gijs wilde heel graag dat die laatste dertien dagen gefilmd zou worden omdat hij vond dat andere mensen moesten kunnen zien hoe dat ging.

De broer van Gijs is verpleegkundige en zorgde voor zijn vader. De rol van Gijs was om het vast te leggen op camera. "We waren met zijn drieën bij elkaar en dat was alleen maar een hele bijzondere tijd."

"Ik heb in die twee weken alles op een goede manier kunnen afsluiten." Daarna moest de documentaire alleen nog wel gemonteerd worden. "Zo'n montage is een heel proces, waarbij je het soms weer even moet laten liggen." Ook moest Gijs zijn werk soms aan anderen laten zien omdat de film wel heel dichtbij kwam en hij als maker niet altijd meer een goed oordeel kon hebben. "De documentaire is nu niet meer confronterend voor mij", zegt Gijs.

Misschien een Gouden Kalf?

De documentairemaker is erg blij dat zijn documentaire is geselecteerd. Uit de huidige selectie worden de genomineerden gekozen en daaruit komt uiteindelijk de winnaar van het Gouden Kalf. Gijs heeft geen idee hoe veel kans hij maakt. "Ik heb nog geen plaats gemaakt op de kast", zegt hij nuchter. Eind september worden de nominaties bekend en dan is in oktober de uitreiking.