Goedemorgen! Zomervakantie, laatste Statenvergadering en Olympische Spelen

De deelnemers aan de Olympische Spelen van dit jaar (foto: Orange Pictures, FEI/Dirk Caremans)

Vandaag is om 13.00 uur de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Japan. Dit weekend komt dressuurruiter Hans-Peter Minderhoud, afkomstig uit Westkapelle, al in actie. Dressuuramazone Dinja van Liere uit Kapelle is ook in Tokio, maar staat op de reservelijst met haar tweede paard Haute Couture. Van Liere was geselecteerd met haar paard Hermès, maar door een administratieve fout - haar paard stond ingeschreven als Duits paard in plaats van Nederlands - staat ze nu reserve.

Begin volgende week is het aan de mountainbikers Milan Vader uit Middelburg en Anne Terpstra uit Zierikzee.

Geselecteerd voor Gouden Kalf

Nog meer Zeeuwse trots: de documentaire Dertien Dagen van Gijs Haak uit Middelburg staat op de selectie van het Gouden Kalf. Uit die selectie volgen later de genomineerden en uit die genomineerden volgt dus mogelijk een Gouden Kalf. Dertien Dagen gaat over het overlijden van de vader van Gijs Haak.

Laatste Statenvergadering voor de zomer

Vandaag beslissen Provinciale Staten of de aandelen Evides - die nu voor de helft in handen zijn van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) worden losgemaakt en ondergebracht in een nieuw overheidsbedrijf GBE Aqua holding. Op die manier kunnen Zeeuwse overheden beschikken over het dividend dat Evides oplevert.

Ook praten de Statenleden over coronamaatregelen en busvervoer.

(foto: Piet Grim)

Het weer

Vanochtend is het fraai zonnig, al kunnen er op Schouwen nog enkele wolkenvelden van zee komen. In de loop van de middag komt er uit het zuiden wat bewolking en het eindigt vanavond vrij bewolkt. Maximum in de namiddag van 23 tot 26, lokaal 27 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit richtingen tussen noord en oost. Dit weekend is er meer bewolking en dan is het ook benauwd, met verspreid enkele regen- of onweersbuien. Vooral zondag kan er lokaal veel regen vallen, na het weekend wordt het ook koeler.