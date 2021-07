Goes wil binnenstad eerder autoluw

De gemeente gaat onderzoeken in hoeverre ze het voetgangersgebied kunnen uitbreiden (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Vanwege corona is het voetgangersgebied in de binnenstad eerder al uitgebreid. Wethouder Cees Pille laat weten dat daar veel goede reacties op zijn gekomen. "Als het autoverkeer verder wordt teruggedrongen, komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers, maar ook voor de terrassen in de stad. En er zal meer ruimte zijn voor groen."

Horeca

Pille benadrukt dat het autoluw maken van de binnenstad niet hetzelfde is als een muur eromheen zetten. "Eén van de randvoorwaarden is dat bewoners, maar ook mensen met een beperking hun auto in de binnenstad moeten kunnen parkeren. En er moeten laad- en losmogelijkheden voor ondernemers zijn. De winkels moeten bevoorraad worden en groothandels moeten de horeca kunnen bereiken."

Wordt deze brug misschien wel opengesteld voor auto's? (foto: Omroep Zeeland)

Opvallend is dat er in het onderzoek gekeken zal worden of de Stenen Brug gedeeltelijk opengesteld kan worden voor autoverkeer. Nu is de brug alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Pille wil kijken of zo het Groene Weidje, het woongebied tussen Oostwal en Ganzepoortstraat, beter bereikbaar wordt voor de bewoners. "Mensen die daar wonen moeten nu langs het Damplein en de Keizersdijk. En met name op de Keizersdijk hebben veel voetgangers het gevoel dat ze in een voetgangerszone lopen en dat leidt nog wel eens tot onaangename situaties."

De wethouder wil dat ondernemers, bewoners en bezoekers van de binnenstad bij het onderzoek betrokken worden.