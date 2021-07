Van zandzakken vullen tot mensen evacueren: deze Zeeuwen hielpen in Limburg

Toen Wilfred de Kam, werkzaam bij waterschap Scheldestromen, de bizarre beelden van ondergelopen dorpjes en steden in Limburg zag, wilde hij iets doen. "Ik gaf dat donderdagavond aan bij het waterschap en hoorde dat er net een crisisteam was ingeschakeld. Voor ik het wist, werd ik gebeld dat het zover was. Het was even schakelen, maar diezelfde nacht ben ik samen met een collega vetrokken."

Zakken vullen

Om drie uur 's nachts arriveerden ze in Horst in Limburg. Daar bleek dat er zandzakken gevuld moesten worden. Wilfred zorgde als coördinator dat er manschappen uit Middelburg die kant op kwamen. "De zakken zijn onder meer gebruikt in Well, daar sijpelde het water door de dijk. Dan weet je dat het echt nut heeft wat je aan het doen bent."

Verbinding en saamhorigheid

Wilfred bleef van donderdagnacht tot zaterdagavond in Limburg. Eenmaal weer thuis moest hij even landen. "Je hoofd is nog in Limburg, je bent er niet helemaal bij. Ik zou het een volgende keer zo weer doen. Het geeft veel verbinding en saamhorigheid. Wij zijn in 1953 ook geholpen en zo wil je ook andere waterschappen helpen."

Quintin (links) in Valkenburg met andere vrijwilligers (foto: Reddingsbrigade)

De 24-jarige Quintin Bruning van de reddingsbrigade Middelburg en de 21-jarige Aswin Meulblok van de reddingsbrigade Goes staken ook de handen uit hun mouwen in Limburg.

Zo hielp Quintin bij de evacuatie in het centrum van Valkenburg. "We klopten aan bij mensen en hielpen ze door het water heen op de vrachtwagen. Oudere mensen tilden we op, zodat ze niet door het water hoefden."

Plunderaars

Bij sommige mensen was behoorlijk wat overtuigingskracht nodig om ze hun huis uit te krijgen. "Mensen waren bang dat er spullen uit hun huizen gestolen zouden worden, er waren ook plunderaars actief. Maar we drukten ze op het hart dat als ze niet meegingen, de hulpdiensten hen niet meer zouden kunnen bereiken."

(foto: Omroep Zeeland)

Op Aswin maakte het redden van een dove vrouw de meeste indruk. "Er kwam een man naar ons toe, die vertelde dat zijn dove tante nog in haar huis zat. Zij had het signaal dat er geëvacueerd werd niet gehoord. We hebben haar toen met een groepje uit haar huis bevrijd. Het water in de straat stroomde flink en stond tot boven de knieën. Dat was bijzonder om mee te maken."

Oefenen heeft zin

Hoewel de praktijk vele malen heftiger bleek dan een training, heeft het toch zin om te oefenen, vinden de mannen. "Je bouwt een band op met elkaar en weet wat je aan elkaar hebt in een crisissituatie. Dat hebben we nu wel gemerkt."