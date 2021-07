Sluis heeft meer tijd nodig bij bouw viscentrum

Het nieuwe viscentrum op de kop van de Handelshaven in Breskens moet het hart van de visserijbeleving worden. Liefst met een visafslag natuurlijk, want daar hoopt wethouder Marianne Poissonnier nog steeds op. De procedure hierover is nog niet afgerond en Sluis geeft de moed nog niet op. "We hebben 50 procent kans."

De ontwikkeling van het viscentrum met Visserij Experience was in de wacht gezet vanwege de onzekere uitkomst over de toekomst van de vismijn. De gemeente wil het plan nu toch weer vlottrekken. Na de zomervakantie gaat de gemeente aan tafel zitten met de betrokkenen - het Visserijmuseum, de beoogd exploitant van de vismijn en een toeristische vismarkt - en de ontwikkelaars voor het havengebied. Zonder reddingstation KNRM, want die blijft vooralsnog zitten op de Middenhavendam.

In de huidige Vissershaven komen over enkele jaren zeilboten te liggen. (foto: Omroep Zeeland)

Sluis verwacht tegen die tijd ook de uitspraak over de hoorzitting die begin augustus wordt gehouden bij de voorzieningenrechter. Sluis had beroep ingesteld tegen de verhuizing van de garnalenzeef (een sorteerinstallatie) naar Vlissingen. Voorlopig mag de garnalenzeef van de rechter nog niet weg uit Breskens, maar een definitieve uitspraak volgt nog. Dit betekent dat de garnalen dit seizoen nog gewoon in Breskens worden aangevoerd.

'Dan ben je straks alles kwijt'

De gemeente Sluis vindt nog steeds dat het besluit om alle visactiviteiten te concentreren in Vlissingen dit voorjaar veel te snel is genomen. Poissonnier vermoedt dat die snelheid was ingegeven door het naderende pensioen van de vismijndirecteur. Het was volgens haar veel beter geweest om eerst eens een jaar aan te zien wat de gevolgen zijn van de Brexit, van het Noordzeeakkoord, van de bouw van windparken op zee en van een mogelijke overname van de Holding Zeeuwse Visveiling - waar de visveiling van Breskens onderdeel van is - door een grotere partij, zoals Urk.

Poissonnier is bang dat de visveiling in dat laatste geval helemaal uit Zeeland gaat verdwijnen, omdat de meeste vissers - met uitzondering van garnalenvissers - steeds meer naar het noorden zullen opschuiven, omdat daar hun visgronden liggen. Bovendien brengen de kades in Vlissingen veel meer op als ze worden gebruikt voor de offshore-industrie, verwacht ze. "Dan ben je straks alles kwijt in Zeeland."

Wethouder Marianne Poissonnier wil dat Sluis uit de Holding Zeeuwse Visveiling stapt (foto: Omroep Zeeland)

Of het lukt om de garnalenafslag in Breskens te houden, maakt voor Sluise wethouders Jack Werkman en Marianne Poissonnier niet uit voor de ontwikkeling van het havengebied, mét viscentrum. Ofwel per schip, ofwel per vrachtwagen: er komen straks nog steeds verse garnalen naar Breskens. Het moet mogelijk zijn voor toeristen en inwoners om te zien hoe het proces van 'catch to plate' (van vangst tot bord) in zijn werk gaat, vinden ze.

Bouw gaat gestaag door

De bouwwerkzaamheden in het havengebied gaan ondertussen gestaag door: de eersten van de 39 appartementen van de eerste Pharos-woontoren worden binnenkort opgeleverd. Daarna volgen Pharos 2 en 3 en de woontoren op de Middenhavendam waarvoor het kunstwerk Brood en Vis van Johnny Beerens moet wijken. Op de plek van het huidige Visserijmuseum en de vismijn moeten nog eens 32 appartementen met een 'commerciële plint' komen. Hier is ook plek voor het internationale zeezeilcentrum dat de gemeente Sluis en de provincie naar Breskens willen halen.

De huidige Vissershaven wordt straks het domein van de grotere zeiljachten. De jachthaven krijgt hier negentig ligplaatsen bij.

