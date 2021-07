Goes akkoord met bezuinigingen zorgwet, dit zijn de gevolgen

(foto: Pixabay)

Vooraf hadden Nieuw Goes en de Partij voor Goes wijzigingen voorgesteld. Nieuw Goes wilde de huishoudelijke hulp vanaf zes weken (in plaats van vanaf zes maanden) waarborgen. En beide partijen wilden de verhuisplicht voor een aangepaste woning afzwakken: eerst kijken naar mogelijkheden in de eigen woonplaats, daarna pas zoeken naar alternatieven in de eigen gemeente en als laatste middel een verhuizing buiten de regio. Maar alleen als degene die de aangepaste woning nodig heeft daarmee akkoord gaat.

Traplift

Wethouder André van der Reest waarschuwde dat het sleutelen aan de voorstellen betekent dat er in de toekomst juist extra kosten komen. "Als je de verhuisplicht verandert, ga je meer kosten maken voor bijvoorbeeld het installeren van trapliften. De maatregelen zijn een samenhangend pakket. Als we daar nu veranderingen in aanbrengen, krijgen we in de toekomst de rekening gepresenteerd." Van der Reest benadrukte dat extra WMO-compensatie door het Rijk mede afhankelijk is van de eigen wil om te bezuinigen.

Voor en tegen

De twee wijzigingsvoorstellen haalden het niet. Nadat Nieuw Goes de termijn voor de huishoudelijk hulp had opgerekt naar drie maanden (in plaats van zes weken) wilde de fractie van SGP/CU nog wel voor stemmen. Maar het mocht niet baten. Ook het voorstel om de verhuisplicht aan te passen werd met zes voor (Partij voor Goes, PvdA en Nieuw Goes) en vijftien tegen (CDA, VVD, GroenLinks, D66, SGP/CU) verworpen.

Knotten

De Bevelandse gemeenten voeren de WMO samen uit. Maar iedere gemeenteraad kan zelf beslissen over de bezuinigingen zoals die nu zijn voorgelegd. Woensdag stemde Reimerswaal tegen de verhuisplicht en het knotten van de huishoudelijke hulp tot zes maanden.

