Te veel aanmeldingen voor Zeeuwse zomerscholen en te weinig leerkrachten

De laatste dag van de zomerschool in Terneuzen (archieffoto). (foto: Omroep Zeeland)

In Vlissingen zijn zo'n acht of negen kinderen op de wachtlijst gezet, in Middelburg en Terneuzen vielen meer kinderen af. "Het was moeilijker om voldoende personeel te vinden in Middelburg", vertelt Henk Zielstra. "Dat heeft ons doen besluiten terug te gaan naar honderdtwintig leerlingen, terwijl we ongeveer honderdveertig aanmeldingen hadden."

'Een hele moeilijke beslissing'

Kinderen worden door de basisscholen zelf aangemeld. In Terneuzen kwamen ruim honderdtwintig aanmeldingen binnen. De deelnemende scholen daar zijn gevraagd één à twee kinderen terug te trekken. "Dat is een hele moeilijke beslissing geweest", zegt projectleider Emilie Eshuis. "Maar we kunnen niet anders, anders krijg je een te grote groep. We gaan ook voor kwaliteit."

Op de zomerscholen in Vlissingen, Middelburg en Terneuzen krijgen de kinderen door middel van 'levensecht leren' in de wijk les in lezen, taal en rekenen. "We besteden veel aandacht aan de doelen die kinderen zelf willen halen. Ik vind het woord bijles heel vervelend, kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier", zegt Eshuis. "Sommige kinderen hebben de afgelopen maanden minder kansen gekregen dan andere kinderen."

Ik spreek bewust niet over achterstanden." Henk Zielstra van de zomerschool in Middelburg

Ook Zielstra spreekt bewust niet over 'achterstanden'. "Achterstand op wat? Dit is bedoeld voor kinderen die extra aandacht nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen." Iets wat door corona en thuisonderwijs het afgelopen schooljaar niet makkelijker werd. In totaal krijgen de kinderen drie weken extra les. De zomerscholen starten in de loop van volgende week.