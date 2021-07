Van paard in badkuip tot kat in spouwmuur; bijzondere reddingsacties voor Zeeuwse dieren op een rij

Paard door brandweer uit badkuip in weiland gered (foto: Frans Bosscha)

Dat er in onze provincie regelmatig dieren zijn die zich in de nesten werken, blijkt uit de berichten die Omroep Zeeland de afgelopen drie jaar over reddingsacties heeft gepubliceerd. Vaak liep het goed af met de dieren. Dit zijn de meest opvallende met een happy end.

Schaap in sloot

In juli 2018 kreeg de brandweer van Oostburg een bijzondere melding. Er stond een schaap in de sloot. Het dier had zich vastgelopen in de drek van een drooggevallen sloot. De brandweer kon via een loopplank bij het schaap komen om het op te pakken en weer op het droge te zetten.

Er moest een loopplank aan te pas komen om het dier uit de sloot te halen. (foto: Facebookpagina Brandweer Stampershoek)

Een maand later moesten twee egels en een meeuw worden bevrijd. De egels waren in Goes in een put gevallen. Ook dit keer was de brandweer de reddende e(n)gel. De dieren werden er zonder verwondingen uitgehaald. Flink schrikken voor deze stekelige vrienden, maar meer niet.

De egels die in de put waren gevallen. (foto: Brandweer Goes)

De meeuw die in diezelfde maand vast kwam te zitten in Vlissingen had een heel ander probleem. Het jonge dier, te zien aan het juveniele verenkleed, was met zijn vleugel vast komen te zitten in de gevel van een bedrijfspand. Hoe hij dat voor elkaar had gekregen? Daar zijn we niet achter gekomen. Met behulp van een ladderwagen kon het dier worden bevrijd.

Meeuw zit vast in gevel van bedrijfspand (foto: HV Zeeland)

In oktober van 2018 kwam een kat die van een garage viel achter een spouwmuur terecht. En daar kon het arme dier onmogelijk nog uitkomen. In dit geval bestond de reddingsactie uit het maken van een gat in de muur. Het baasje van de kat kon het dier vervolgens met brokjes lokken.

De eigenaar van de kat bevrijdt de kat uit de spouwmuur (foto: HV Zeeland)

In mei 2019 moest er bij Arnemuiden een shovel aan te pas komen om een koe uit de sloot te halen. De kraan van de brandweer bleek niet lang genoeg en trekken met brandweerslangen lukte ook niet. Toen bracht een boer met een shovel uitkomst. De koe kon daarmee uit het water gesleurd worden.

Met een shovel wordt een koe uit een sloot gehaald (foto: HV Zeeland)

De hond die in oktober 2019 niet meer uit het water durfde te komen bij Breskens wist uiteindelijk op eigen kracht uit het water te komen, maar daar had hij wel een boot voor nodig die achter hem aan kwam varen. De eigenaren namen contact op met de kustwacht, omdat hun zwemmende hond, die bij de Veerhaven in Breskens het water in was gegaan, moeite had het strand te bereiken. Maar zodra het dier de boot zag aankomen, zwom hij terug naar de kant waar zijn eigenaar naar hem stond te roepen.

De KNRM in Breskens rukte vandaag uit voor een hond in zee. (foto: KNRM)

Een paard dat vastzit in een badkuip. Geen dagelijkse melding, maar in april vorig jaar gebeurde het in Middelburg. Hulpdiensten moesten een prikkeldraad rond het dier wegknippen, daarna kon de brandweer het paard uit de badkuip halen. Ongedeerd kon hij weer bij zijn soortgenoten gaan staan, maar of hij volgende keer weer een bad neemt?

Eerst werd het prikkeldraad rond het paard verwijderd. (foto: Frans Bosscha)

Nog meer dierenleed in Middelburg. In augustus 2020 werd een kat bevrijd van onder een brug, nadat het dier daar weken klem had gezeten. Twee dagen hadden vrijwilligers van de dierenambulance, de brandweer en meerdere buurtbewoners nodig om de arme Lucy te helpen, maar het lukte!

Eerst mislukte poging

De kat zat onder een pijler van de brug op een richeltje en viel steeds in het water, maar tussen die pijlers was te weinig ruimte om erheen te gaan en het dier daar weg te halen. Enkele buurtbewoners zijn met kano's het water ingegaan om een poging te doen de kat te redden, maar hoewel ze de kat zagen zitten, konden ze het dier niet pakken.

Reddingspoging met behulp van surfplank (foto: Dierenwelzijn Walcheren)

De volgende ochtend gingen de vrijwilligers erheen met twee dierenambulances en een plan, dat vooral bestond uit met een surfplank het water ingaan. In eerste instantie hoorden ze het dier niet meer en vreesden ze dus voor het ergste. Ze besloten toch het koude, groene water in te gaan. De kat bleek er nog wel te zitten. Ze was vermagerd, onderkoeld en versuft en miauwde niet meer. Maar Lucy heeft het overleefd.

Vermiste poes Lucy zat drie weken klem onder een brug in Middelburg (foto: Dierenwelzijn Walcheren)

De labrador die eerder deze week werd geholpen om tussen de paalhoofden vandaan te komen, was niet de eerste die dit kalenderjaar gered moest worden. In februari zat een zwaan in Middelburg vastgevroren in het ijs. Van de mannetjeszwaan werd gezegd dat hij rouwde om het verlies van zijn vrouwtje en een nakomeling, maar Coby Louwerse van De Mikke betwijfelde dat.

Hoe dan ook; toen de zwaan weer was aangesterkt werd hij vrijgelaten in het water van de Watersniphof. Ook in dit geval dus: eind goed al goed.