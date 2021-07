Minderhoud op medaillejacht: zo zit de olympische dressuurwedstrijd in elkaar

Hans Peter Minderhoud in actie met Dream Boy tijdens het NK dressuur, begin juni in Ermelo. (foto: ANP)

De Grand Prix wordt over twee dagen verdeeld. Nederland komt met drie ruiters in actie.

Kopman Edward Gal is zaterdag de eerste Nederlander om 11.36 uur met Total US. Daarna volgt Minderhoud met Dream Boy om 14.33 uur. Marlies van Baalen is met Go Legend de laatste Nederlandse combinatie. Van Baalen komt zondag om 11.45 uur in actie.

Medailles

Na twee dagen Grand Prix wordt de balans opgemaakt. De beste acht landen (24 combinaties) gaan door naar de Grand Prix Special, die geldt als finale van de landenwedstrijd. De Grand Prix Special wordt komende dinsdag verreden tussen 10.30-15.40 uur. Dan worden medailles voor de landen verdeeld.

Hans Peter Minderhoud (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast geldt de Grand Prix ook als kwalificatie voor de individuele finale, de Kür op muziek. In de Grand Prix worden de deelnemers verdeeld in zes groepen van tien combinaties.

Hans Peter Minderhoud (47) doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. In Hongkong (2008) en Rio de Janeiro (2016) was hij er ook bij. In 2008 won Minderhoud met Nederland zilver in de landenwedstrijd.

De beste twee per groep kwalificeren zich voor de Kür, aangevuld met de zes beste overige combinaties. In totaal doen er achttien combinaties aan de Kür mee. De ruiter met de hoogste score in de Grand Prix zal als laatste starten. De eerder behaalde scores in de Grand Prix tellen niet mee. De ruiter met de hoogste score in de Kür mag zich olympisch kampioen noemen. De Kür wordt komende woensdag verreden tussen 10.30-14.25 uur.

Dinja van Liere (foto: Omroep Zeeland)

Dinja van Liere uit Kapelle staat met Haute Couture op de reservelijst. Van Liere mag tot twee uur voor de start van de Grand Prix nog ingezet worden door bondscoach Alex van Silfhout, maar die kans lijkt erg klein omdat vrijdag alle paarden goedgekeurd zijn voor deelname.

Een reserveruiter mag ook nog voor de Grand Prix Special worden ingezet, maar alleen als er bijvoorbeeld een veterinaire of medische reden is bij paard of ruiter. Een ruiterwissel mag niet worden uitgevoerd omwille van medaillekansen.