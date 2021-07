Van de wallen tot de basiliek, stadsgidsen raken niet uitgepraat over Hulst

De basiliek in Hulst (foto: Edy van Vliembergen)

"Ik heb het in me om mensen te enthousiasmeren", zegt Hans Dujardin over zijn liefde voor het gidsenwerk. "Omdat ik zelf ook enthousiast ben. Het boeit me enorm." Stam kan zich daarbij aansluiten. "Ik kan de hele dag praten, maar zolang kunnen mensen niet luisteren en lopen", lacht ze. Een rondleiding duurt meestal zo'n anderhalf uur.

Van basiliek tot wallen

In dat anderhalf uur kom je langs alle hoogtepunten van Hulst. In sommige gevallen letterlijk. "We kunnen ook in de toren van de Sint-Willibrordusbasiliek", vertelt Dujardin. "Je staat dan zestig meter hoog. Als stadsgids kan je dan alle belangrijke aspecten van Hulst aanwijzen." Zelfs wie de toren overslaat, kan niet om de basiliek heen. "Het is bijna alsof-ie mensen aanzuigt", zegt Stam. "Als mensen in Hulst komen lopen ze bijna automatisch de basiliek binnen."

Eenmaal weer buiten moet je natuurlijk ook even over de wallen. "Er zijn weinig plaatsen de de vesting zo compleet hebben als Hulst", zegt Stam. "Dat is erg bijzonder. En ook daarbuiten zie je nog veel restanten uit de Tachtigjarige Oorlog. Inundaties, sluizen, fortenlinies..." Dujardin zelf gaat het liefst ook even naar de molen op de wallen. "Het mooiste plekje van Hulst. Daar kan je de vestingstad met al z'n vestingwerken goed zien."

De twee stadsgidsen praatten vandaag in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer over de Hulst:

Zeeuwse Kamer met de stadsgidsen van Hulst

Alhoewel Reynaert de Vos tegenwoordig een stuk minder aanwezig is in het straatbeeld van Hulst, vormt de vos nog steeds een belangrijk element tijdens rondleidingen. Dujardin: "Iedereen kent hem." Ook het museum is een bezoekje waard. En de pagadders. En de bierkaai. En... We horen het al: dat wordt een bezoekje aan Hulst deze zomer.