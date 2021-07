Noord-Bevelanders kunnen gratis zandzakken krijgen van de gemeente (zonder zand)

Zandzakken voor een deur (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De zandzakken zijn bedoeld voor Noord-Bevelanders die op een locatie wonen die gevoelig is voor wateroverlast. Bijvoorbeeld plekken waar al eerder een huis onder water heeft gestaan. Via een formulier kunnen mensen zich aanmelden. Wie in aanmerking komt krijgt een set van 20 lege zandzakken. "Uit ervaring blijkt dat gevulde zandzakken niet praktisch zijn i.v.m. ruimtebeslag en niet lang houdbaar", zegt de gemeente.

'Nog niet al onze huizen zijn waterbestendig'

De watersnood in Limburg is niet de aanleiding voor de actie, die stond al gepland. Een paar jaar geleden deelde Noord-Beveland ook al zandzakken uit. "Dat heeft ermee te maken dat nog niet al onze huizen waterbestendig zijn", zegt Schenkelaars. "Vandaar dat we nu de mogelijkheid geven om in ieder geval zandzakken in huis te hebben."

"We hadden onlangs van die vreselijke stortbuien. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld z'n hemelwaterafvoer helemaal op orde", zegt Schenkelaars. "Dan heb je de kans dat je gang of garage onderloopt."

Archieffoto van wateroverlast in Goes. (foto: Sandra Harthoorn-Eggebeen, Goes)

De gemeente geeft online nog meer tips hoe om te gaan met wateroverlast. Zo helpt het om tegels uit je tuin te halen, zodat de grond het water beter op kan nemen. Ook heeft de gemeente een plan van aanpak beschikbaar voor huiseigenaren om wateroverlast te voorkomen.