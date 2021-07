Wieteke en Lotte wandelden 3.500 euro bij elkaar voor onderzoek naar de ziekte van hun vaders

De nichtjes - hun moeders zijn zussen - zijn al op afstand te herkennen. Ze dragen T-shirts met de namen van hun vaders en ze zijn van ver te horen. "We zingen, we lachen en we dansen onderweg", zegt Wieteke. "Als mensen gezang horen aan de andere kant van de dijk, zijn wij het."

Vierdaagse

"We wilden eigenlijk vorig jaar de Vierdaagse al lopen", vertelt Wieteke tijdens de laatste wandeltocht. "Maar dat ging niet door vanwege corona. En dit jaar ging de vierdaagse wéér niet door, maar nu willen we hem tóch lopen, ook om het geld binnen te halen." Ze lopen nu de Alternatieve Vierdaagse waarbij iedereen zelf de afstand, de route en het starttijdstip kiest.

Wieteke (39) uit Zierikzee en Lotte (23) uit Wolphaartsdijk (foto: Omroep Zeeland)

De twee hebben deze week ruim 120 kilometer over Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland gelopen. "Het is jammer dat er niet veel mensen langs de kant zitten", vindt Wieteke. "Normaal word je daardoor opgezweept, maar het was toch wel leuk om te doen, ook omdat we door ons eigen landschap liepen. We mochten zelf de route kiezen, we mochten zelf weten hoe laat we begonnen."

Trotse vaders

"Ik wilde dit heel graag voor mijn vader doen", zegt Wieteke. "Mijn vader kan heel moeilijk lopen. En ik heel makkelijk. Dus ik wist mijn doel gelijk. Mijn vader heeft een spierziekte, IBM. Dat is een spierziekte die heel erg zeldzaam is. Er zijn maar 250 mensen in Nederland die het hebben. Er is weinig over bekend, het lijkt een beetje op ALS, alleen het verloop is wat langer."

Lotte: "We hebben bij elkaar ongeveer 3.500 euro opgehaald. We zijn er een beetje stil van. Sommige mensen hebben kleine bedragen opgehaald, maar andere mensen hele grote. Dat maakt ons niet uit, het is allemaal even welkom. Maar we hadden nooit verwacht dat er zoveel geld gedoneerd zou worden, we hadden op vijfhonderd euro gerekend."

Wieteke: "Onze vaders zijn ontzettend trots op ons, ze stonden ook regelmatig langs de kant om ons te supporteren."

