Weer een nest vernietigd in hoornaar hotspot Zeeland

Het nest van de Aziatische Hoornaar in Hoek (foto: Waarneming.nl)

Het is de vierde keer dit jaar dat de wesp - die oorspronkelijk niet in ons land voorkomt - is gespot in Zeeland, blijkt uit meldingen op de website waarneming.nl. Eerder dit jaar werden Aziatische hoornaars gezien in Oostkapelle, Terneuzen en Middelburg.

Hotspot

Zeeland is samen met Limburg de hotspot voor Aziatische hoornaars in Nederland, blijkt uit gegevens van EIS, het kenniscentrum voor insecten. Vorig jaar werden vijf van de zeventien populaties Aziatische hoornaars die in ons land zijn gevonden in Zeeland aangetroffen. Toen kwamen er meldingen uit Hoek, Terneuzen, Ritthem, Westenschouwen en Oost-Souburg. Ook het eerste nest ooit in Nederland werd in Zeeland gevonden. Dat was in 2017 in Dreischor.

De Aziatische hoornaar is volgens EIS niet heel gevaarlijk voor mensen. De steek kan pijnlijk zijn, maar de kans dat de beestjes steken is klein. Ze zijn minder agressief dan andere wespensoorten en ze voelen zich niet aangetrokken tot zoetigheid zoals frisdranken of etenswaren.

Wie denkt dat hij een Aziatische hoornaar ziet, wordt aangeraden om een foto te maken en de vondst te melden bij de website waarneming.nl en EIS.

