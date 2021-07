Zeeuwse Jan ziet de besmettingsaantallen op Aruba stijgen: 'De helft van de besmette mensen is toerist'

Jan Lamper, onze Zeeuw in Aruba (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben nu 130 positief geteste personen op het eiland. Daarvan zijn er 65 lokalen, de andere helft bestaat uit toeristen", vertelt Jan in radioprogramma Zeeland komt thuis. "Er komen nu elke week meerdere cruiseschepen aan. De kraampjes en winkeltjes zijn weer open, het wordt steeds drukker overal." Vooral Amerikaanse toeristen zoeken het eiland op. "Zaterdag is voor de Amerikanen een wisseldag. Dan komen er zo'n twintig vliegtuigen vol toeristen aan op het eiland".

Supermarkt

Zelf zoekt Jan de drukte liever niet op. "Als we een keer uit eten gaan kan dat wel, de tafeltjes staan ver genoeg uit elkaar. Maar zelfs in de supermarkt loopt iedereen over elkaar heen. Dan lopen ze tegen de richting van de pijlen in. 'Kan je lezen?', zeg ik dan. Dan lopen ze gelukkig wel om."

Door de stijging van het aantal besmettingen zijn de inwoners van het eiland bang voor nieuwe restricties. "Iedereen is bang voor nieuwe maatregelen. Maar ja, tot op heden is er nog niks aangekondigd. Alles gaat nog gewoon door."

Beluister hier het gesprek met Jan Lamper.

Jan Lamper over de toename van het aantal coronabesmettingen