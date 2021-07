Ruim duizend Vlissingers tekenen tegen sluiting boulevard

Eind mei besloot het gemeentebestuur in Vlissingen om de boulevard incidenteel af te sluiten voor gemotoriseerde voertuigen. Wanneer het warmer wordt dan 25 graden zijn motors, auto's of scooters niet welkom op de boulevard. Want dat maakt het volgens de gemeente makkelijker om 1,5 meter afstand te houden.

Maar met die beslissing was Thijs Willemse, de initiatiefnemer van de petitie, het niet mee eens. En met hem vele anderen. "Tot mijn verbazing hadden de eerste 48 uur al 600 mensen mijn petitie getekend." De geboren en getogen Vlissinger vond dat hij zijn stadsgenoten niet kon teleurstellen en zette de petitie door.

(foto: Omroep Zeeland)

Vandaag overhandigde hij daarom officieel de petitie met 1156 handtekeningen.

Burgemeester Van den Tillaar is het met Willemse eens dat de boulevard van iedereen is. "Bewoners, ondernemers, toeristen: we zullen een weg moeten vinden waar we iedereen kunnen accommoderen op de boulevard." Maar dat is volgens de burgemeester best een 'zoekplaatje'.