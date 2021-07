Net vóór je vakantie nog even sneltesten: 'Ik heb geen annuleringsverzekering, dat is misschien niet zo slim'

Simeon Nijenhuis is zelf volledig gevaccineerd, maar staat voor zijn zoontje Mels in de rij voor een spoedtest in Middelburg: "We gaan naar Frankrijk op vakantie, dus hij heeft een negatief testbewijs nodig. Hij stond net zelf ook in de rij, maar had er geen zin meer in. Hij zit nu daar aan de overkant van de straat een boek te lezen, dus ik sta voor hem in de rij. Zo werkt dat, met kinderen", vertelt hij lachend.

Geen keuze

Nijenhuis verwacht dat hij bij de grens niet gecontroleerd zal worden: "Maar als je wél aangehouden wordt, kom je niet verder. Ik heb dus geen keuze. Ik heb ook geen annuleringsverzekering afgesloten, dus dat is misschien niet zo slim, maar ik verwacht dat we wel gewoon zonder corona op vakantie kunnen."

Tientallen mensen stonden vandaag in de rij bij de teststraat in Middelburg. Ook de 11-jarige Nathan heeft zich aangesloten in de rij: "Ik sta hier nu ongeveer tien minuten want ik ga morgen naar Frankrijk op vakantie. Ik heb gehoord dat het makkelijk een uur kan duren voordat je aan de beurt bent, dus ik sta hier nog wel even. Nu maar hopen dat ik geen corona heb, want dan wordt het een hele saaie vakantie in quarantaine."

Lees ook: