Nieuwe single Bas Rovers is geen kinderliedje

Bas Rovers startte dit project al in 2011. Samen met Dennis van de Bor [zanger van Fire Within - red.] begon hij met het schrijven en opnemen van de nummers. Daarna is het materiaal een tijdje blijven liggen. Bas: "Vorig jaar zijn we de opnames tegengekomen en zijn we gaan knutselen en puzzelen. Uiteindelijk hebben we alles opnieuw opgenomen en is dit het resultaat."



Voor sommigen zal het herrie zijn, maar ik noem het gewoon een stevige rockplaat" Bas Rovers

De twee muzikanten kenden elkaar al van de band Hardball en Yes You Did, waarin ze samen speelden. Ook met Dennis' broer Robin heeft Bas een muzikale klik: "Robin is misschien wel de beste bassist die Nederland rijk is. Het is een groep mensen die graag muziek met elkaar maakt."

De drie singles hebben elk een kleur gekregen. Daar heeft Bas goed over nagedacht: "I'm Forever was blauw, dat staat in China voor onsterfelijkheid. Deze single is paars en dat staat in oosterse landen voor het duivelse. Voor sommigen zal het herrie zijn, maar ik noem het gewoon een stevige rockplaat."

Bas Rovers legt uit waarom de kleur paars past bij zijn nieuwe single Song For The Children