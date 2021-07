Goed Gemutst: Zeeuwse streekdracht, maar dan in een nóg hippere uitvoering

Bakx Plasmans heeft inmiddels ook twee boeken geschreven over de Zeeuwse klederdracht. "Het eerste boek richt zich voornamelijk op de kleding. We wilden in eerste instantie de mutsen er nog aan toevoegen, maar dan zou het een te dik boek worden. De uitgever stelde toen voor om een tweede boek uit te brengen over de verschillende mutsen in Zeeland. Dat werd dus Goed Gemutst."

Alle musea dicht

Toen de boeken eenmaal in de boekwinkel lagen, lag het atelier van Bakx Plasmans vol met allerlei creaties die ze voor de boeken had gemaakt. Toen is het idee ontstaan om een expositie samen te stellen. Het Historisch Museum de Bevelanden was meteen enthousiast en nodigde haar uit om te exposeren. "Maar ja, toen kwam corona en moesten alle musea hun deuren sluiten. Erg jammer natuurlijk. Je werkt namelijk ergens naartoe, alles was klaar en je hoopt dat veel mensen de tentoonstelling bezoeken."

Bakx Plasmans hoopt dat de boeken, die ze samen heeft geschreven met Liza van der Heijden, er voor zorgen dat de Zeeuwse klederdracht bewaard blijft voor de volgende generatie. "Het zou eeuwig zonde zijn als er over honderd jaar geen mensen meer zijn die weten hoe het gemaakt wordt." Daarom staan er ook allerlei patronen in het boek en wordt het hele naaiproces beschreven.

Een creatie van Susan die te zien is tijdens de expositie (foto: Mart Bakx)

Momenteel is de expositie te zien in De Meestoof in Sint-Annaland, maar het is de bedoeling dat de creaties de komende tijd ook in andere Zeeuwse musea te zien zijn. Bakx Plasmans heeft al contact gehad met Museum Het Warenhuis in Axel. Zij zijn enthousiast over de expositie en hebben al toegezegd. "Ik ben enorm trots op het feit dat mijn creaties zo positief worden ontvangen."