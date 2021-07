Minderhoud bijna zeker van dressuurfinale, ondanks mislopen directe kwalificatie

Minderhoud werd derde in zijn groep en zit nu in de wachtkamer (foto: Orange Pictures)

De 47-jarige Minderhoud behaalde een score van 76,817 op zijn paard Dream Boy. Met dat puntenaantal stond hij tweede in groep C, maar werd op het laatste moment van die plek gestoten door Jessica van Bredow-Werndl uit Duitsland.

Of Minderhoud zich alsnog plaatst voor de finale, is afhankelijk van de resultaten in de groepen D, E en F. De Zeeuwse ruiter is na drie groepen de beste lucky loser. Staat Minderhoud ook na de laatste drie groepen nog bij de beste zes van niet-gekwalificeerden, dan is hij alsnog door naar de finale.

Dressuurploeg

De twee dagen lange kwalificatiereeks telt ook mee voor de finale van de landenwedstrijd op dinsdag 27 juli. Met de Nederlandse dressuurploeg, die zich hoopt te kwalificeren voor die finale, is Minderhoud ook nog op medaillekoers: Nederland staat door Minderhoud en landgenoot Edward Gal met een score van 5006,0 bovenaan, maar nog niet bij alle deelnemende landen zijn twee ruiters in actie geweest.

Marlies van Baalen is zondag de derde en laatste Nederlander die in actie komt tijdens de kwalificatiereeks. De scores van zowel Minderhoud, Gal als Van Baalen tellen mee voor het puntentotaal: de acht landen die de meeste punten verzamelen, zijn zeker voor een plek in de finale van de landenwedstrijd.