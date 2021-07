Daling aantal coronabesmettingen zet door, maar wel ook één sterfgeval

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

Borsele is ook de gemeente met de meeste besmettingen in de dagcijfers van het RIVM. Daar werden tien nieuwe besmettingen geconstateerd. Terneuzen volgt met negen en Goes met acht nieuwe besmettingen. Een inwoner van de gemeente Goes werd met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen.

Aantal positieve tests per gemeente

Gemeente di 20 juli wo 21 juli do 22 juli vr 23 juli za 24 juli Borsele 3 8 7 8 10 Goes 9 7 13 11 4 Hulst 10 9 3 8 4 Kapelle 1 4 0 0 2 Middelburg 5 20 10 3 8 Noord-Beveland 1 3 0 2 0 Reimerswaal 2 8 6 3 4 Schouwen-Duiveland 5 9 9 7 3 Sluis 8 9 6 4 2 Terneuzen 12 13 16 13 9 Tholen 13 4 10 15 7 Veere 10 7 13 6 5 Vlissingen 7 8 8 3 3 Totaal Zeeland 86 109 101 83 61

Omdat de registratie van het RIVM soms van dag tot dag fluctuaties kan vertonen, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag de zevendagenlijn voor de vier Zeeuwse regio's. Die lijn laat het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen zien.

Stijgende lijn op de Bevelanden

Daaruit blijkt dat Walcheren nog altijd de regio is met de meeste besmettingen, maar daar is de zevendagenlijn na een forse piek nu hard aan het dalen. De enige regio die een stijgende lijn vertoont is de Bevelanden. Het lijkt erop dat die regio op koers ligt om Walcheren in te halen.

Het besmettingsaantal is in twee Zeeuwse gemeenten hoger dan de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er in een week tijd meer dan 250 nieuwe besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. Dat geldt voor de gemeenten Veere en Tholen. De gemeente Borsele zit daar nét onder.

Twee gemeenten zitten onder de honderd besmettingen per 100.000 inwoners en vallen daardoor onder het risiconiveau 'zorgelijk'. De overige negen gemeenten zitten wat besmettingsaantallen betreft op het niveau 'ernstig'.