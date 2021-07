Van de Ven net naast het podium bij seizoensopener WK motorcross

Nancy van de Ven (rechts) in actie op haar Yamaha-motor (foto: Orange Pictures)

In de eerste manche kwam de Yamaha-rijdster na een matige start als negende de eerste ronde door. Halverwege de manche was Van de Ven vier plekken geklommen, maar het lukte de Vlissingse niet meer om nog andere dames te passeren.

Ondanks een snelle laatste ronde eindigde ze meer dan zes seconden achter Amandine Verstappen uit België, die de manche afsloot op een vierde plek. Van de Ven moest in de slotfase nog alle zeilen bijzetten om de Italiaanse Kiara Fontanesi achter zich te houden.

Ook in de tweede race van de rijdster van het Italiaanse team Ceres 71 kwam Van de Ven als negende de eerste ronde door. Opnieuw passeerde ze vier vrouwen: in de laatste vijf rondes over de harde baan in Tsjechië moesten ook Sara Andersen uit Zweden en landgenote Shana van der Vlist de Vlissingse voorbij laten.

Tweede manche bepalend

Van de Ven verzamelde, net als Larissa Papenmeier uit Duitsland, 36 punten. De Duitse eindigde in de tweede manche op plek twee en omdat het resultaat in de tweede manche bepaalt wie hoger eindigt in de uitslag, was de laatste podiumplek voor Papenmeier. Van der Vlist werd tweede, Courtney Duncan toonde zich ongenaakbaar en won beide manches, waardoor de Nieuw-Zeelandse nu al veertien punten voorsprong heeft op Van de Ven.

Op zaterdag 31 juli staat de volgende wedstrijd voor Van de Ven op het programma. De Vlissingse rijdt dan op de zware zandbaan van het Belgische Lommel.