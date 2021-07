Hoek trapt oefenreeks af met overwinning op Dikkelvenne

De spelers van Hoek vorig seizoen (foto: Orange Pictures)

Beide ploegen kregen meerdere mogelijkheden om op voorsprong te komen in de eerste helft. Tot doelpunten leidde dit nog niet: Hoek-doelman Jordi de Jonghe lag twee keer in de weg toen Dikkelvenne in scoringspositie kwam na fouten van de Zeeuws-Vlamingen in de opbouw. Aan de andere kant trof Sepp Vereecke namens Hoek de paal na een goede aanval over de linkerflank.

Ook Rik Impens kreeg - op aangeven van Steve Schalkwijk - nog een grote kans, maar stuitte op de doelman van de Oost-Vlamingen. Die zag even later ook schoten van Impens en ploeggenoot Giovanni Delannoy voorlangs gaan.

Openingstreffer

Hoek-doelman Griffin de Vroe, na rust vervanger van De Jonghe onder de lat, werd al snel serieus aan het werk gezet en wist met een belangrijke redding te voorkomen dat de Belgen op 0-1 kwamen. De openingstreffer viel na 64 minuten wel, maar aan de andere kant van het veld: nieuweling Jahrdell Constansia, die de overstap maakte van derdeklasser Terneuzen, rondde een steekbal op fraaie wijze af.

In het slotkwartier voerde Hoek de score verder op: na een goede pass van Constansia scoorde Impens in minuut 76 de 2-0, vier minuten nadat hij nog de paal trof. Karim Bannani schoot in minuut 86 - ook weer op aangeven van Constansia - de derde Hoekse treffer tegen de touwen, Quentin Panneel bepaalde in de negentigste minuut de eindstand: 3-1.

Oefenprogramma

Op woensdag 28 juli speelt Hoek de volgende oefenwedstrijd. Dan is FC Lebbeke te gast in Zeeuws-Vlaanderen. In de voorbereiding speelt Hoek verder nog tegen drie andere Belgische clubs: KRC Gent, Winkel Sport en KFC Mandel United.