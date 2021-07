Middelburg heeft bier uit eigen tuin: 'Een kruidig biertje, gebrouwen in de abdij'

Jeroen Doornbos kwam twee jaar geleden op het idee van het biertje: "We hebben een abdijbierfestival en een abdij, maar geen abdijbier. Dat kan natuurlijk niet, dus daarom wilden we graag een eigen biertje. Vorig jaar maart is het abdijbier hier in de abdij gebrouwen, met toestemming van de provincie."

Aan een echt abdijbiertje zit een aantal spelregels: "Het is pas abdijbier als het bier ook echt in de abdij gebrouwen is en wanneer een deel van de opbrengst naar de abdij gaat. Dat doen wij dus ook", legt Doornbos uit.

Festivalgangers genieten van hun biertje in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het Middelburgse abdijbier is omgedoopt tot Gillis en Jan: "Dat waren de eerste monniken die abdijbier maakten in deze abdij. Zij brouwden hier in 1483 bier. We weten niet tot wanneer ze dat deden, maar we hebben het dus in 2020 weer opgepakt. Het recept van Gillis en Jan konden we helaas moeilijk achterhalen, maar we hebben wel een recept geschreven dat authentiek en kruidig aandoet, met kruiden uit de kruidentuin."

Bijna uitverkocht

Als je het biertje nog wilt proeven, moet je snel zijn: "Gisteren was het hier op het festival te drinken als proefbier. Ook is het biertje nog verkrijgbaar bij de stadsbrouwerij in Middelburg, maar de flesjes zijn bijna uitverkocht", vertelt Doornbos lachend.