Graf uit 1892 in Cuyperskerk gevonden: blijkt een oude manier van recycling

De Cuyperskerk in Sas van Gent is niet de enige kerk met grafzerken. Ook bijvoorbeeld de basiliek in Hulst heeft ze. "Maar voor de Cuyperskerk is het wel bijzonder, omdat het een vrij nieuwe kerk is, gebouwd in 1892", vertelt gids Theo Sarneel terwijl hij richting het gevonden graf loopt. "In 1825 werd het verboden om mensen in de kerk te begraven, dus het is heel bijzonder dat we toch een graf vinden in deze kerk."

Voor de vloer van de kerk

Maar daar heeft Sarneel een verklaring voor. "Het is een zerk die hergebruikt is om de vloer te leggen voor de bouw van de kerk", vertelt hij. "Voordat de Cuyperskerk gebouwd werd, stond hier een schuurkerk. Naast de schuurkerk lag een kerkhof. Het kerkhof is in 1908 geruimd, omdat er een nieuw kerkhof in Sas van Gent kwam. Kapotte grafstenen of grafstenen waar door de familie niet meer voor werd betaald, werden gerecycled en gebruikt om de vloer te leggen bij de bouw van de nieuwe kerk."

Gids Theo Sarneel laat zien hoe het kerkje van Sas van Gent er vroeger uitzag (foto: Omroep Zeeland)

Op de grafzerk in de kerk van Sas van Gent staat de naam August Dierkens. "Wij denken ook, omdat deze steen wat kapot is, dat dit een steen is die gewoon niet meer gebruikt werd. De inscriptie is nog wel heel goed te lezen, waardoor we onderzoek konden doen naar Bierkens. Zo kom je achter een heleboel weetjes en een mooi stuk geschiedenis van Sas van Gent."

De grafzerk die ontdekt werd in de Cuyperskerk in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Maar naast die steen van Bierkens, liggen nog drie soortgelijke stenen. "Dat zijn ook grafzerken", zegt Sarneel. "Die liggen wel zoals ze zouden moeten liggen. Het was verplicht om bij hergebruik van de grafzerken, de zerken op z'n kop te leggen, zodat de inscriptie niet zichtbaar was. Die van Dierkens is waarschijnlijk een fout en verkeerd om gelegd."

Gids Theo Sarneel vertelt over de vondst van de grafzerk in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Maar 'dat foutje' zorgde bij gids Theo Sarneel alleen maar voor enthousiasme. "We wisten al van het bestaan van een oude muur hier en dat er steentjes hergebruikt werden, maar dat er grafstenen gebruikt werden, dat is een unieke ervaring. 'Once in a lifetime', zeggen ze wel eens. Voor ons als heemkundigen is dit een ideale manier om meer over de geschiedenis van Sas van Gent te weten te komen en dat te kunnen delen met andere mensen.

