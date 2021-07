Ondanks kritiek mag gedenkplek op strandovergang bij Westenschouwen blijven: 'Moet geen circus worden'

Aan de wanden van de schuttingen hangen teksten, gedichten en foto's om geliefden of huisdieren te herdenken. Een voorbijganger vindt de plek mooi: "Maar ik kan me voorstellen dat het voor de jeugd ook confronterend is. Ze komen hier voor hun plezier, dan vraag je je wel af wat je hiermee aan moet."

Het moet geen circus worden

Een medewerker van een strandtent onderaan de strandovergang komt elke dag langs de gedenkplaatjes: "Het worden er steeds meer. Ik heb er respect voor, maar het moet geen circus worden. Er moeten niet te veel toeters en bellen bijkomen."

De gemeente vindt de plek niet storend: "Er hebben wel mensen bij de gemeente aangegeven dat ze het niet prettig vinden omdat je bijna verplicht naar de plaatjes moet kijken als je hier op een bankje zit. Voor ons is dat nog geen reden om ze weg te halen", legt Van Burg uit.

Wethouder Jacqueline van Burg op een bankje bij de gedenkplek (foto: Omroep Zeeland)

De wethouder vertelt dat de gedenkplek een aantal jaren geleden van nature ontstond: "We hebben deze plek niet hiervoor aangewezen. Iemand is begonnen met het ophangen van een plaatje en in de loop van de tijd is de strandovergang uitgegroeid tot plek vol herinneringen. Wij als gemeente vinden het iets unieks hebben. In Parijs hebben ze de slotjes, hier hebben we de gedenkplaatjes."

Soms even de tijd nemen om de plaatjes te lezen

Veel voorbijgangers kunnen de plek dan ook wél waarderen. Een oma met twee kleinkinderen vertelt dat ze vaak langs de plaatjes loopt: "Als mensen hier veel op het strand zijn geweest en de familie wordt hier blij van, dan vind ik het een goed idee. Ik neem soms de tijd om ze te lezen."

Een andere wandelaar is het met haar eens: "Ik denk dat mensen hier steun vinden. Het is heel zorgvuldig, netjes en mooi aangebracht. Ik vind het een prima zaak."