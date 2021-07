Van der Lijke rijdt goede klassering in Ronde van Wallonië (foto: Orange Pictures)

Van der Lijke, die rijdt voor het Deense Riwal Cycling Team, eindigde in alle etappes binnen de top-30. Dat resulteerde uiteindelijk in een achttiende plek in het eindklassement. Zijn beste klassering haalde Van der Lijke in de slotrit, toen hij negende werd in de massasprint.

Tim van Dijke uit Colijnsplaat reed mee namens Jumbo-Visma en eindigde als 61e in het eindklassement. Hij zag zijn teamgenoot Dylan Groenewegen twee etappes winnen. Dat waren zijn eerste zeges sinds zijn schorsing, die hij kreeg omdat hij in 2020 in de Ronde van Polen landgenoot Fabio Jakobsen in de borden reed tijdens een massasprint.