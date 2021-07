Pascal van der Mast laat zijn Olympische droom varen, maar ziet veel potentie bij nieuwe generatie golfsurfers

Samen met skateboarden, karate en sportklimmen is golfsurfen dit jaar voor het eerst onderdeel van de Olympische Spelen. Er doen in totaal veertig surfers mee; twintig mannen en evenveel vrouwen. Onder hen zijn er geen Nederlanders.

Jammer, vindt Van der Mast, die in 2015 nog droomde van de Olympische Spelen. Hij was toen net voor het eerst in de geschiedenis van het golfsurfen vierde geworden met Nederland bij het Europees Kampioenschap.

Nieuwe generatie golfsurfers

"Ik ben inmiddels dertig jaar en de Olympische droom heb ik laten varen", aldus Van der Mast die allesbehalve uitgekeken is op 'zijn' sport. "De focus ligt nu meer op het trainen van de nieuwe generatie. Daar haal ik veel voldoening uit." Zo werkte hij al een paar keer op het Surf Topsport Centrum in Scheveningen, waar de grootste talenten van Nederland trainen.

Soms zie ik kinderen van elf, twaalf jaar iets doen waarvan ik denk: wow!" Pascal van der Mast

Verder ligt hij in de zomermaanden toch voornamelijk in Zeeuws water als trainer bij Surfschool Domburg. "In mijn beginjaren was er nauwelijks begeleiding. Dat is nu wel anders. Soms zie ik kinderen van elf, twaalf jaar iets doen waarvan ik denk: wow!."

NOC*NSF

Golfsurfen is volop in ontwikkeling en het wordt tijd dat sportkoepel NOC*NSF dat onderkent, vindt Van der Mast. "De sport is niet voor niets Olympisch geworden. Zij zouden talentvolle Nederlandse surfers meer moeten helpen op hun weg naar de top." Dat kan bijvoorbeeld door geld beschikbaar te maken voor buitenlandse wedstrijden.

Zondag staat de eerste Olympische wedstrijd golfsurfen op het programma. Wie er met goud vandoor gaat vindt Van der Mast lastig te voorspellen. "Het zal erg afhangen van het weer. Brazilianen staan er bekend om enorm hoog te kunnen springen. Maar surfers uit Australië en van Hawaï zijn weer erg goed op hoge golven."