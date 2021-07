Hans Peter Minderhoud blij met kwalificatie voor OS-finales, maar telt de dagen af

Hans Peter Minderhoud met Dream Boy in Tokio (foto: ANP)

Minderhoud reageert vanuit Tokio op zijn derde Olympische Spelen

"Edward (Gal, red.) en ik reden gisteren en we waren heel blij hoe het ging", zegt Minderhoud, die nog wel wat verbeterpunten zag. "Maar dat maakt niet uit, want bij de finale van de landenwedstrijd begint iedereen weer op nul."

Minderhoud haalde met zijn paard Dream Boy een score van bijna 77 procent. Van de zestig combinaties was het de negende hoogste score. "Hij liep echt een goede proef zonder fouten. De omstandigheden zijn zwaar. De luchtvochtigheid is hoog dus Dream Boy had het best zwaar, maar hij bleef zijn best doen."

Medaillekansen

Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken en de Verenigde Staten zetten gemiddeld een betere score neer dan Nederland. Als dat dinsdag weer zo is dan pakt Minderhoud geen medaille. "Er zijn wel duidelijk sterkere landen, maar één iemand hoeft maar een foutje te maken en dan kan je dat land meteen wegstrepen. Het wordt nog heel spannend. Als we alle drie optimaal presteren en we hebben een beetje geluk dan is er een kans."

Spanning bij Minderhoud na de proef die hij in Tokio reed (foto: ANP)

Na Peking (2008) en Rio de Janeiro (2016) zijn de Olympische Spelen in Tokio de derde Spelen voor Minderhoud. Door de strenge maatregelen in Tokio rondom het coronavirus kan hij er nu minder van genieten dan dat hij kon van zijn eerdere deelnames. "Het is echt dagen aftellen om weer naar huis te gaan", verzucht Minderhoud. "Ik ben blij dat we een leuk team hebben."

'Je kan nergens heen'

Na de coronagevallen binnen Team NL mag Minderhoud alleen maar in zijn appartement blijven. "Je kunt naar de dining hall om te gaan eten, maar voor de rest kan je nergens heen of iets leuks gaan doen als je niet hoeft te trainen en er is geen publiek. Dat is echt jammer."