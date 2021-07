Regen gemeente Tholen veroorzaakte veel schade: 'Maar inwoners gaan niet bij de pakken neerzitten'

In Oud-Vossemeer viel in korte tijd meer dan 50 millimeter regen. Volgens weerman Reinier van den Berg ontstond de overlast doordat een forse onweersbui ruim een uur bleef hangen boven de beide dorpen. Bij de brandweer kwamen in korte tijd ongeveer 25 meldingen binnen van wateroverlast. De brandweer heeft samen met Waterschap Scheldestromen en de gemeente Tholen het water weggepompt.

Wateroverlast in de gemeente Tholen (foto: Ronald Kolk)

Bij één van de huizen in de Weststraat in Sint-Annaland werd vandaag een droogmachine naar binnen gerold. In de keuken van het huis werd de hele vloerbedekking weggehaald. "Het water stond zo'n dertig centimeter hoog", vertelt één van de inwoners. "Maar samen proberen we het nu op te lossen, maar die vloer moet eruit." En dat is niet het enige huis in de straat met schade: in de straat kun je aan de huizen precies zien hoe hoog het water de vorige avond is gekomen.

'Het is een les voor ons'

Wethouder en locoburgemeester van de gemeente Tholen Piet Hoek wil daarom de inwoners van de gemeente een hart onder de riem steken. "We proberen als gemeente onze inwoners zo veel mogelijk te helpen. Mochten er dus problemen zijn, laat het de gemeente weten", zegt hij.

Deze vloer in Sint-Annaland heeft het niet gered na de hevige regenval (foto: Omroep Zeeland)

Onlangs was de gemeente juist in de Weststraat bezig met werkzaamheden aan het riool om wateroverlast tegen te gaan. Maar wat blijkt, net te laat. "Het is een les voor ons als gemeente dat het iets van de laatste jaren is dat zulke omstandigheden steeds vaker voorkomen en dat het steeds extremer is. Helaas kun je niet alles in één keer aangepast hebben. Wij proberen het goed op te pakken, maar investeringen kosten tijd en geld. We zijn er in ieder geval druk mee bezig."

'Je hebt het niet altijd in de hand'

De gemeente wil zo snel mogelijk aan de slag met grotere rioolbuizen, een betere afvoer van het regenwater en aanpak van het wegdek, zodat situaties als deze niet meer zomaar kunnen voorkomen. Het weerbericht van volgende week laat namelijk ook veel regen zien. Maar, ook al doet de gemeente volgens wethouder Hoek haar best, 'regen en de daarbij behorende maatregelen die je moet treffen, heb je niet altijd in de hand'.

Zo hoog kwam het water in Sint-Annaland (foto: Omroep Zeeland)

"Regen met normale hoeveelheden kunnen we prima afvoeren. Maar 50 millimeter in een half uur, daar zijn onze riolen niet op berekend. In de toekomstige plannen nemen we deze extremen mee, maar als gemeente zullen we niet alle antwoorden hebben. Je ziet het nu ook in andere delen van ons land, wateroverlast in die mate is voor een gemeente niet te handelen. dan moeten we ook aan andere maatregelen denken."

Een beroep op de inwoners

De wethouder doet daarom ook een beroep op de inwoners van de gemeente Tholen. "Je merkte het gisteren ook: we hebben heel veel Thoolse nuchterheid gezien, mensen gaan niet bij de pakken neer zitten. Inwoners zeggen: 'we gaan er tegenaan, we zorgen dat het weer netjes wordt.' Mensen helpen elkaar, er worden zandzakken geregeld, mensen helpen de buren, dat zal er ook bij horen."

