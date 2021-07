ZorgSaam doet de chloortabletten in de ban en stapt over op nieuw desinfecteermiddel

"Nadelen hebben we nog niet ontdekt", zegt Felix Impens, teamleider huishoudelijke dienst. Hij is dan ook blij dat het gelukt is om een vervangend middel te vinden. "We hebben jaren gezocht naar een vervanger voor chloor, maar daar zaten dan telkens allerlei haken en ogen aan. Ik werk al zeven jaar hier en toen ik hier kwam, waren we al aan het zoeken."

'Inspectie gedoogde chloor'

De medewerkers van de huishoudelijk dienst van ZorgSaam zijn blij met het nieuwe middel. Zij hoeven niet meer de schadelijke dampen van chloortabletten in te ademen. "Om effectief te zijn, moet je bij chloor met een zeer hoge concentratie werken", legt Impens uit. "De arbeidsinspectie gedoogt het gebruik ervan, maar eigenlijk is het hartstikke schadelijk."

Alle ziekenhuizen willen gewoon heel erg graag van die chloortabletten af." Felix Impens, teamleider huishoudelijke dienst ZorgSaam

Dat het een lange zoektocht was, beaamt ook Anja Bakker, deskundige infectiepreventie bij ZorgSaam. "Het middel moet in korte tijd alle micro-organismen doden én minder schadelijk zijn voor mens en milieu en dat was nog best lastig om die combinatie te vinden."

De medewerkers van de huishoudelijke dienst van ZorgSaam zijn eindelijk van de chloorlucht af (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Bakker zijn er meerdere andere middelen onderzocht. "Maar die hadden dan een langere duur of verspreidden net zulke schadelijke dampen als chloor. Dit was het eerste middel dat we tegenkwamen dat wél aan die combinatie van eisen voldeed."

Onduidelijkheid in rapport

Dat ZorgSaam het eerste ziekenhuis is in Nederland dat dit middel in het hele ziekenhuis inzet, komt volgens Bakker doordat het nog maar net is goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Ook was er nog wat onduidelijkheid in het rapport van de inspectie. "Bij één onderdeel stond dat het alleen zou werken bij een periode van een kwartier, terwijl wij een maximum van vijf minuten hanteren. Maar dat bleek alleen op te gaan voor een droge toepassing, terwijl wij het oplossen in water, een natte toepassing dus. Dat onderdeel was op ons dus niet van toepassing, bleek bij navraag bij de inspectie."

De basis voor Fuse is de chemische stof chloordioxide. Hoewel er dus wel chloor in de naam zit, zijn de chemische eigenschappen helemaal anders. Chloordioxide is uitermate doeltreffend in het doden van bacteriën en virussen, maar voor ons mensen is het veilig en niet giftig.

Chloordioxide heeft een groter oxiderend vermogen dan chloor. Hierdoor is het als desinfecteermiddel doeltreffender. Chloordioxide is daarom ook werkzaam in veel lagere concentraties dan chloor, wat betekent dat het minder schadelijk is voor de gebruiker, het gebouw en het milieu, terwijl het wel goed is in het doden van micro-organismen. In tegenstelling tot chloor beschadigt chloordioxide geen vloeren, tast het bovendien geen gepolijste oppervlakken aan, en is het niet bijtend voor roestvrij staal.

Het middel is nu dus volledig goedgekeurd, dus verwachten Bakker en Impens dat andere ziekenhuizen binnenkort het voorbeeld van ZorgSaam volgen. "Chloor wordt gedoogd, maar het is eigenlijk niet goed om ermee te werken. Dit is een stuk beter, denk ik", aldus Bakker.

'Ook overstappen'

"Alle ziekenhuizen willen gewoon heel erg graag van die chloortabletten af", beaamt Impens. "Dus ik verwacht wel dat andere ziekenhuizen ook op dit middel zullen overstappen, ja."

Felix Impens en Anja Bakker van ZorgSaam over nieuw desinfecteermiddel Fuse

Dat verwacht ook de fabrikant van Fuse, Tristel. Volgens Dennis van Haren van Tristel duurde het zo lang om goedkering te krijgen voor de Nederlandse markt omdat het middel niet in één hokje past. "Het desinfecteert, maar reinigt ook. Het neutraliseert bovendien geurtjes. Op alle vlakken moest goedkeuring voor gebruik komen, dus dat kostte wat tijd."

'Eerste ziekenhuis'

Net toen dat lukte, nam ZorgSaam contact op. "Het is daarom inderdaad het eerste ziekenhuis in Nederland waar Fuse breed wordt ingezet, trouwens ook op de ouderenzorglocaties. Andere ziekenhuizen testen nog, meestal op één of twee afdelingen. We verwachten dat er nog velen het voorbeeld van ZorgSaam zullen volgen."