Familie Milan Vader gespannen voor de buis: 'Het is de race van zijn leven'

De familie Vader voor de buis om Milan aan te moedigen (foto: Omroep Zeeland)

Zo'n acht jaar geleden vertrok Milan Vader naar Sittard om te trainen voor Tokio. "Het was ontzettend lastig om hem los te laten. Maar hij heeft bereikt wat hij wilde, hij staat op de Olympische Spelen", zegt moeder Ingrid. Ze is meer gespannen dan anders. "Het is een bijzondere dag, hij heeft hier zo lang voor gewerkt. Helaas kunnen we er niet bij zijn", zegt ze.

Bij vader Patrick overheerst ook absolute trots. "Acht jaar geleden is zijn trip naar Tokio ingegaan. Hij heeft in 2019 het parcours al eens gereden. Die heeft hij toen verkend en er zijn opnames gemaakt. De trainer heeft alles zo afgesteld dat dit de race van zijn leven gaat worden."

'Milan maakt veel kans'

Hij schat de kans van Milan hoog in. "Hij is al een tijdje in Japan. Hij is aan de warmte gewend en aan de luchtvochtigheid. Alle omstandigheden zijn ernaar. Zelf zegt hij ook nog nooit zo goed in vorm te zijn geweest."

Volgens broer Damy en opa Anton kan het ook in Milans voordeel werken dat veel media-aandacht naar Mathieu van der Poel gaat. "Het is wel lekker dat hij in de schaduw kan fietsen. En dat hij er dan ineens tussenuit piept."

"Milan praat al over de Olympische Spelen sinds de basisschool. Dat heeft hem altijd gemotiveerd", zegt opa. "Ik heb hem nog een berichtje gestuurd om succes te wensen en daar heeft hij vannacht nog op gereageerd", zegt Damy.