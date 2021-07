Mountainbiker Milan Vader debuteert met plek in top-10 op Olympische Spelen

Voor Vader zijn het in Tokio zijn eerste Olympische Spelen (foto: ANP)

Vader, die in de eerste rij mocht starten vanwege zijn positie op de wereldranglijst, leidde in de eerste ronde het peloton. Met een man of tien kwamen ze na één ronde door. De grootste naam die ontbrak in die kopgroep was de landgenoot van Vader, Mathieu van der Poel. Hij kwam in de eerste ronde hard ten val en daardoor waren zijn medaillekansen meteen al verkeken.

Op het parcours op Mount Fuji bij Tokio, dat speciaal is aangelegd voor de Spelen, was het erg stoffig. Na twee rondes reed Vader nog bij de kop van de wedstrijd met een man of negen. Een ronde later werden de eerste echte verschillen gemaakt. Daar moest Vader even passen en reed hij een kleine dertig seconden achter de Zwitsers Nino Schurter en Mathias Flückiger.

In de achtervolging

In de vierde ronde reden Pidcock en Flückiger flink door en ontsnapten zo aan de rest van het deelnemersveld. Vader zat in een groepje van vijf die de achtervolging inzette. In het slot van de wedstrijd bleek een plek in de top-10 het maximaal haalbare voor Vader. Na 1:27'21 en zeven rondes kwam Vader als tiende over de finish. Het zilver ging naar Flückiger en het brons ging verrassend naar de Spanjaard David Serrano Vallero.