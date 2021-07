Milan Vader over olympische race: 'Medaille was geen rare gedachte'

Milan Vader weet niet of hij tevreden is met de tiende plek in Tokio (foto: ANP)

"Ik heb er echt van genoten", zegt Vader na afloop tegen NOS. "Een medaille, daar had ik op gehoopt. Ik heb daar hard voor gewerkt, maar dat is hem niet geworden." Vader ging voortvarend van start en pakte zoals afgesproken al snel de kop. "Ik stond aan de binnenkant en ik had al met de bondscoach afgesproken dat ik de kop ging pakken. Dat ging volgens plan. Misschien dat ik daarna iets te hard heb gereden."

In het verdere verloop moest Vader passen voor de brute krachten van de Brit Thomas Pidcock en de Zwitser Mathias Flückiger, die het goud en zilver veroverden. Samen met een aantal andere deelnemers ging hij de strijd aan om in de top-10 te eindigen. "Een medaille was geen rare gedachte. Zeker als je kijkt naar de wedstrijden die ik heb gereden. De resultaten van dit jaar komen niet helemaal overeen met waar ik toe in staat ben. Ik heb wat pech gehad en ik werd niet als favoriet gezien, maar ik hield er wel rekening mee dat ik podium kon rijden."

Parijs 2024

Over drie jaar, als de Spelen in Parijs zijn, hoopt Vader weer aanwezig te zijn tijdens de mountainbikewedstrijd. "Nu is het niet gelukt, maar ik heb weer genoeg huiswerk voor de komende jaren. Uiteindelijk is dit het spelletje dat ik gewoon heel leuk vind."

Milan Vader waarschuwde Van der Poel voor de jump, toch ging het mis (foto: ANP)

De landgenoot van Vader, Mathieu van der Poel, werd door heel het land gezien als favoriet voor de gouden medaille. Al in de eerste ronde kwam hij zwaar ten val. Bij de eerste hoge jump ging het mis. "Met de lunch heb ik het nog met Mathieu over die jump gehad", legt Vader uit. Vader had gezegd dat iedereen daar springt met zijn fiets, terwijl Van der Poel zijn mountainbike over het plankje wilde laten rollen. "Toen zei ik al dat het plankje weggehaald zou worden, dat was namelijk twee jaar geleden bij het testevent ook zo."

Op het moment dat de jump voor het eerst kwam, reed Vader een paar plekken voor Van der Poel. "Ik zag toen dat het plankje inderdaad weg was en ik hoopte nog dat hij niet op het plankje zou rekenen, want dan zou hij over de kop gaan. Toen ik het publiek hoorde schreeuwen wist ik genoeg. Ik hoop dat het oké met hem gaat."

